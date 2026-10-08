國民黨國慶升旗移師高雄被指不尊韓國瑜 藍委：分進合擊重視南台灣

國民黨雙十國慶將於高雄左營果貿社區舉辦升旗典禮，卻被解讀不尊重立法院長韓國瑜。國民黨立委徐巧芯表示此舉為「分進合擊」，慶祝不分南北。國民黨立委牛煦庭強調，活動移師高雄旨在彰顯黨中央對南台灣的重視，外界指「不尊重韓國瑜」或「翻轉選情」純屬過度政治解讀。

為迎接雙十國慶，國民黨將於10月10日上午9時，在高雄左營果貿社區舉辦雙十國慶升旗典禮。國民黨文傳會主委陳以信昨日表示，當天黨主席鄭麗文、立法院前院長王金平、高雄市長參選人柯志恩，以及黨籍議員都將共同出席，預計將有上千位民眾齊聚果貿社區，一同升國旗、唱國歌，歡慶中華民國生日。

徐巧芯表示，這是分進合擊，因為全台灣、全中華民國都要一起慶祝國慶日。如果在北部，韓國瑜領軍，鄭麗文就更有餘裕能到南部、到高雄，陪高雄鄉親一起升旗，無論是台北或高雄都非常重要，在雙十國慶這天不分南北，大家要共同一起來慶祝。

徐巧芯說，鄭麗文為什麼選擇到高雄升旗，也是希望能跟高雄的鄉親好朋友、南部的市民朋友，一起來慶祝這個意義非凡的日子。

牛煦庭表示，不管是「不尊重韓國瑜」或是「翻轉選情」，都屬過度政治聯想跟解讀。過去黨部慶祝國慶的活動都集中在台北，了不起在北部，這次移師高雄舉辦，彰顯黨中央對於南台灣的重視，跟選情不見得有直接連結，堅定支持中華民國的信念，不因南部、北部而有所改變，初衷是如此，做些大膽嘗試，對於黨部來講是有點辛苦的。

牛煦庭說，這是第一次移師南台灣來舉辦，人力、物力的調度上是增加了一些負擔，想要做些新的嘗試不見得是壞事，有些人見縫插針，或是講不出席就是不尊重，他認為不用那麼死板，不用拘泥於傳統。做些大膽的嘗試，讓南部鄉親感受一下國慶的氛圍，不是壞事。

被問是否對選情有加分，牛煦庭認為，選情加不加分跟做事的初衷應分開來看，今年黨中央的升旗大典在南部舉辦，重點就是強調對南台灣的重視，用選舉的角度來解讀太片面了。