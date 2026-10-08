明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

財政部今在行政院會陳報「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」報告，為了讓AI紅利讓全民共享，116年度中央政府總預算案歲出編列2357億元， 普發現金一萬元，讓全民共享AI紅利。

針對現金發放時程，財政部預估，若116年度中央政府總預算案在明年1月5日前三讀通過，且賴清德總統在1月20日前公布預算，普發現金就能在農曆春節前發放。

財政部預計，登記入帳將自明年1月25日開始登記、首批將於1月26日入帳，ATM領現將於2月15日開放、郵局領現則在2月22日起啟動。在領取截止日的部分，一般民眾領取截止日將在116年8月31日止，有7個多月的領取時間，新生兒領取截止日則至117年1月31日。

財政部指出，領取資格比照112年和114年普發現金資格，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。