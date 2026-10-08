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立院新會期召委出爐 綠八席、藍一席、白一席

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院新會期8日舉行委員會召委選舉，八個委員會各有二個名額。投票結果，民進黨立委有八席，國民黨則在司法及法制委員會，禮讓給民眾黨立委陳昭姿擔任，因此國民黨立委有七席、民眾黨一席。

第六會期各委員會召委名單：

衛環：陳菁徽（藍）、王正旭（綠）

內政：廖先翔（藍）、李柏毅（綠）

交通：邱若華（藍）、林俊憲（綠）

國防：徐巧芯（藍）、王義川（綠）

教文：葉元之（藍）、陳培瑜（綠）

經濟：鄭正鈐（藍）、鍾佳濱（綠）

財政：林德福（藍）、賴惠員（綠）

司法：陳昭姿（白）、張雅琳（綠）

第11屆立法院第六會期已在日前開議，今日舉行八個常設委員會的召委選舉。由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期將再審預算，各常設委員會的召委席次，是朝野黨團的長年的兵家必爭之地。

陳昭姿 張雅琳 陳菁徽

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