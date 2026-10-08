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立院新會期召委出爐 綠八席、藍一席、白一席
立法院新會期8日舉行委員會召委選舉，八個委員會各有二個名額。投票結果，民進黨立委有八席，國民黨則在司法及法制委員會，禮讓給民眾黨立委陳昭姿擔任，因此國民黨立委有七席、民眾黨一席。
第六會期各委員會召委名單：
衛環：陳菁徽（藍）、王正旭（綠）
內政：廖先翔（藍）、李柏毅（綠）
交通：邱若華（藍）、林俊憲（綠）
國防：徐巧芯（藍）、王義川（綠）
教文：葉元之（藍）、陳培瑜（綠）
經濟：鄭正鈐（藍）、鍾佳濱（綠）
財政：林德福（藍）、賴惠員（綠）
司法：陳昭姿（白）、張雅琳（綠）
第11屆立法院第六會期已在日前開議，今日舉行八個常設委員會的召委選舉。由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期將再審預算，各常設委員會的召委席次，是朝野黨團的長年的兵家必爭之地。
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