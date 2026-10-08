立院新會期召委出爐 綠八席、藍一席、白一席

主計總處昨發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連五月超過2%通膨警戒線，也是自2024年3月以來、近兩年半來最高增幅。國民黨立委李彥秀說，政府把「輸入性通膨」的代價轉化成台電中油的鉅額虧損，及政府財務補貼，最後還是要由全民的納稅錢埋單。

2026-10-08 11:25