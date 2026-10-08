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影／立院召委選舉藍7席禮讓白1席 司法召委陳昭姿：盡力而為

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立法院黨團在司法及法制委員會召委選舉禮讓民眾黨，由民眾黨立委陳昭姿（右）當任召委，民進黨由張雅琳（左）當任召委，兩人握手合影。記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團在司法及法制委員會召委選舉禮讓民眾黨，由民眾黨立委陳昭姿（右）當任召委，民進黨由張雅琳（左）當任召委，兩人握手合影。記者蘇健忠／攝影

第11屆立法院第6會期朝野黨團協商在10月8日舉行立法院8個常設委員會的召委選舉。每個常設委員會設有召委2席，召委可決定委員會議程。國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團都在各常設委員會中，各取得1席召委。國民黨立法院黨團在司法及法制委員會召委選舉「首次」禮讓民眾黨，由民眾黨立委陳昭姿當任召委。綠可拿8席、藍7席禮讓白1席。

國民黨立委翁曉玲已在司委會連任2屆召委，因在司委會的藍委無太大意願接任，故禮讓民眾黨。上午翁委員與民眾黨立委陳昭姿交談，隨後簽到完即離開司委會，並未觀看召委選舉。民眾黨立委陳昭姿受訪表示個人原本想爭取衛環委員會當召委，但民眾黨席次少且必須輪流，所以這次到司委會。陳昭姿表示國民黨立法院黨團在司法及法制委員會召委選舉禮讓民眾黨，之前外交及國防委員會、教育及文化、交通委員會都有禮讓過，陳昭姿表示小黨難為，盡力而為，很多法要修。

國民黨立院黨團在各委員會推出的召委人選，分別是外交及國防委員會徐巧芯、交通委員會邱若華、內政委員會廖先翔、經濟委員會鄭正鈐、教育及文化委員會葉元之、社會福利及衛生環境委員會陳菁徽，以及財政委員會林德福。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨部分在8個常設委員會中，以推舉方式選出召委。民進黨立院黨團在各委員會推出的召委人選，分別是外交及國防委員會王義川、交通委員會林俊憲、內政委員會為李柏毅、經濟委員會鍾佳濱、教育及文化委員會陳培瑜、社會福利及衛生環境委員會王正旭、財政委員會賴惠員、司法及法制委員會張雅琳。

國民黨立法院黨團在司法及法制委員會召委選舉禮讓民眾黨，在司委會連任2屆召委的國民黨立委翁曉玲（左）上午與民眾黨立委陳昭姿（右）短暫交談，隨後簽到完即離開司委會，並未觀看召委選舉。記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團在司法及法制委員會召委選舉禮讓民眾黨，在司委會連任2屆召委的國民黨立委翁曉玲（左）上午與民眾黨立委陳昭姿（右）短暫交談，隨後簽到完即離開司委會，並未觀看召委選舉。記者蘇健忠／攝影

外交及國防委員會召委由民進黨立委王義川（左）與國民黨立委徐巧芯（右）擔任，合影時兩人並未握手。記者蘇健忠／攝影
外交及國防委員會召委由民進黨立委王義川（左）與國民黨立委徐巧芯（右）擔任，合影時兩人並未握手。記者蘇健忠／攝影

陳昭姿 召委選舉 司法

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