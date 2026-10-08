任外交國防召委「牽制沈伯洋」？ 徐巧芯：盼所有委員專注本職工作

立法院外交及國防委員會今日選舉召委，以推舉方式產生召委，國民黨推薦立委徐巧芯，民進黨推薦立委王義川，全場無異議通過。民進黨台北市長參選人沈伯洋同在此委員會，由徐巧芯擔任召委是否有因應選舉牽制之意，徐巧芯受訪表示，委員會重視國防、外交的議題討論，盼所有委員專注在自己的工作。

民進黨方面本來傳出要推薦立委王定宇擔任本會期立法院外交及國防委員會召委，後因選戰考量變成王義川。徐巧芯說，傳是王定宇但因選戰考量變成王義川，這是民進黨的決定，她不清楚實際的狀況，這會期碰到選戰，無論在哪個委員會，議題都會相當激烈，也會全力以赴。她個人關心的問題是官兵人力短缺、權益的問題，希望在這會期能得到更多回覆，也讓現在正在當兵的朋友們能更加安心。

針對擔任召委一事，徐巧芯說，國民黨團有來跟她協調跟討論，無論藍綠都是人才濟濟，想要爭取召委的人當然很多，有些人過去當過，她個人還未擔任過召委，所以有詢問她的意願，她強調的是如果有什麼樣的考量可以告知她，有任何需要幫助的地方，也願意全力以赴。

媒體詢及，沈伯洋也在立法院外交及國防委員會，因徐巧芯也是台北市長蔣萬安競辦的發言人，被解讀要牽制沈伯洋？徐巧芯表示，委員會主要重視國防、外交的議題討論，希望所有的委員都能專注在自己的工作上。

至於推動什麼優先法案，徐巧芯說，都還在討論，在這會期應該會做些法案審查，這會期重要的是相關的追加預算，也會仔細審議，現有很多議題，包含軍購延宕，F-16未來來了後，有無飛官人力不足的問題，也有官兵寧願賠錢退伍，也不想要再繼續留營，這些都是非常棘手的問題，希望中央政府能夠做具體的回覆。