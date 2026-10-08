立法院召委選舉民進黨8席 國民黨7席禮讓民眾黨1席

（中央社記者王承中、陳俊華、林敬殷、曾以寧、許維庭台北8日電）立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓司法及法制委員會召委給民眾黨立委陳昭姿。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。

第11屆立法院第6會期已在日前開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。

今天立法院舉行8個常設委員會的召委選舉，朝野立委都以推舉的方式產生召委。立法院內政委員會推舉民進黨立委李柏毅、國民黨立委廖先翔擔任召委。

立法院外交及國防委員會推舉民進黨立委王義川、國民黨立委徐巧芯擔任召委。

立法院社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委王正旭、國民黨立委陳菁徽擔任召委。

立法院教育及文化委員會推舉民進黨立委陳培瑜、國民黨立委葉元之擔任召委。

立法院經濟委員會推舉民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委鄭正鈐擔任召委。

立法院財政委員會推舉民進黨立委賴惠員、國民黨立委林德福擔任召委。

立法院交通委員會推舉民進黨立委林俊憲、國民黨立委邱若華擔任召委。

另外，在立法院司法及法制委員會的召委選舉，國民黨立法院黨團禮讓民眾黨立法院黨團，推舉民眾黨立委陳昭姿擔任召委，民進黨團則由立委張雅琳任召委。