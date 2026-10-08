國慶前夕訪台致賀 美眾議員：清楚展現支持民主台灣

美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨首席議員鮑以爾率議員團訪台，外交部長林佳龍表示，歡迎訪團在國慶日前夕到訪致賀；鮑以爾說，此行目的是為清楚展現支持民主台灣的堅定立場。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於7日午間在外交部設宴款待鮑以爾（Brendan Boyle，另譯：博伊爾）訪問團，雙方就台美經貿科技夥伴關係及區域安全情勢等議題深入交換意見。

林佳龍致詞時表示，歡迎訪團在國慶日前夕到訪致賀，展現美國國會對台灣堅定支持。面對中國持續升高區域情勢，不僅威脅台灣的民主與安全，更對區域和平與穩定構成重大挑戰，於此同時，台灣致力提升自我防衛能力，並持續與美國等理念相近國家共同強化第一島鏈的嚇阻力量。

林佳龍也分享日前率領產業團訪美，以及出席駐鳳凰城辦事處揭牌儀式的成果；該辦事處的成立充分展現台美雙邊經貿關係不僅互惠互利，更已形成涵蓋經濟安全及科技創新的「共生夥伴關係」。期盼美國國會持續支持解決台美雙重課稅問題，以進一步強化台美雙向投資動能。

鮑以爾表示，今年適逢美國建國250週年，他個人所代表的費城，正是美國「獨立宣言」誕生的重要城市，此民主歷程提醒民主與自由的理念不是理所當然，而是需要台美持續深化的共同信念，而3位議員此行訪台目的就是為清楚展現支持民主台灣的堅定立場。

鮑以爾率領美國聯邦眾議員薩立納斯（AndreaSalinas，另譯：莎琳娜絲）及甘迺迪（Tim Kennedy）與幕僚，於6日至9日訪問台灣，期間將晉見總統賴清德，拜會政府高層官員。