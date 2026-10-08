藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

第11屆立法院第6會期於9月29日開議，根據朝野黨團在上會期末的協商結論，10月8日將舉行立法院8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，國民黨團基於過去默契，多會禮讓立法院常設委員會一席召委予民眾黨。

國民黨團司法法制委員會召委上會期由立委翁曉玲擔任，翁曉玲會前受訪表示，擔任召委是一件苦差事，大家可以輪流做比較好，對她而言是如釋重負。之後她換得自由身，可以到各個委員會質詢，監督各部會機關。她在司委會也已經連續擔任兩個會期的召委，現在由陳昭姿接任是一件很好的事情。

至於禮讓召委，國民黨團總召傅崐萁是否有先跟她聊過，翁曉玲說，這個不需要聊，向來都是看黨團安排。

陳昭姿會前受訪時指出，兩黨過去一直有討論，最後的共識就是禮讓司法法制委員會給民眾黨。民眾黨一向只有一席，在各委員會屬於相對弱勢，所以即便期待，也只能得到禮讓。

至於是否本想爭取社會福利及衛生環境委員會召委，陳昭姿表示，以她過去在衛環努力，大家也知道她最積極的法案是在衛環啟動，雖然是跟司法聯席，但她當然希望有機會能夠到衛環去當召集人。但因為民眾黨席次少，大家必須輪流，所以她這次就到司委會了。