立院召委選舉綠8、藍7、白1 徐巧芯、王義川同擔外交國防拒握手

立法院外交及國防委員會今日選舉召委，以推舉方式產生召委，國民黨推薦立委徐巧芯，民進黨推薦立委王義川，全場無異議通過。民進黨台北市長參選人沈伯洋同在此委員會，由徐巧芯擔任召委是否有因應選舉牽制之意，徐巧芯受訪表示，委員會重視國防、外交的議題討論，盼所有委員專注在自己的工作。

2026-10-08 10:11