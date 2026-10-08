財部：若總預算明年1/5前三讀　最快1/26領取普發現金一萬

116年中央政府總預算案，編列普發現金預算新台幣2357億元，根據財政部今天於行政院會報告指出，若立法院能在明年1月5日前三讀通過總預算案，總統在1月20日前公布預算案，普發一萬首批入帳時間將落在1月26日，早於農曆年前。

行政院8月底將「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」送請立法院審議，明年度歲入與歲出皆編列3兆9266億元，其中普發現金一萬元預算編列2357億元。

財政部今天將在行政院會報告「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」，根據財政部規劃，普發一萬的領取資格比照過往普發現金資格，包含國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、政府機關因公派駐國外人員及其具中華民國國籍眷屬，還有大陸地區、港澳、外國人為中華民國國民配偶並取得居留許可；另外，116年底前國內出生的新生兒，也皆可領取。

領取方式則有直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放（矯正機關收容人、特定偏鄉民眾）共5類。

針對外界關注的領取時間，財政部估計，若116年度中央政府總預算案在明年1月5日前三讀通過，且總統在1月20日前公布預算，普發現金就能在農曆春節前發放，登記入帳將自明年1月25日開始登記、首批入帳1月26日（包含預登記入帳、直接入帳及造冊發放），ATM領現將於2月15日開放、郵局領現則在2月22日起啟動。

至於領取截止日，一般民眾領取截止日將在116年8月31日止，新生兒領取截止日則至117年1月31日。