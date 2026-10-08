賴總統家人遭監控 前白宮官員：台灣人須嚴肅看待中共脅迫行動

前白宮國安會幕僚長葛瑞今天針對總統賴清德家人在美國遭中共間諜監視一事指出，大家必須保持警覺，中共不會只在境內行動，其影響力及脅迫遍及全球，案件是個警訊，台灣人必須嚴肅看待。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute，GTI）7日舉行2026年度大型研討會，主題為「展望2027：亞洲局勢升高下的美台關係」，外交部長林佳龍發表錄影演說，駐美代表俞大㵢出席致詞。

活動討論台灣在亞洲地緣政治的重要性、美台經貿科技關係、非典型威脅下建立台灣民間韌性等議題。

美國執法人員4日逮捕涉嫌為中共在美監視賴總統家人的34歲女子張婉瑩（Wanying Zhang），全案進入司法調查。案件引起美國輿論關注中共透過在美僑民，持續進行威脅主權與國安的行徑。

出席研討會的「美國全球戰略」（American GlobalStrategies）執行長暨前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）接受中央社訪問表示，在美國、台灣與其他政府工作過的人都清楚，中國積極採取手段，運用冷戰時期手法操作影響力；他不認為共產宣傳工作有界線，中共竭盡所能在全球騷擾、攻擊、損害民主社會。

他說，大家必須保持警覺，美國、台灣、歐洲與澳洲等曾發生許多類似事件，台灣安全部門及各地旅客都不相信中共只會在境內行動，其影響力及脅迫行動遍及全球，這是個警訊。

葛瑞強調，所有台灣人必須嚴肅看待這起事件，很明顯，中共希望影響選舉結果，不讓台灣人民有決定權。所有人都要知道，未來2年可能會看到政治宣傳、誤導性及錯誤資訊、公然干預（選舉）等手段。

長期戰略集團（Long Term Strategy Group）執行長狄爾（Jacqueline Deal）向中央社表示，許多（間諜）個案顯示，涉案者與中共及統戰有關，當中包括國家、省與地方等層級。這些人涉案或被控告在美國為北京行事，但未做代理人登記，他們威脅美國主權，威脅美國社會結構的穩定，這些都是真實的問題必須揭露。

狄爾指出，個案資訊已經公開，事件有機會釐清，某些機構中的人明顯與北京有關連。