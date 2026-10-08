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蔡英文：台灣非安全受援者 更是全球安全重要夥伴

中央社／ 台北8日電

前總統蔡英文今天表示，國際新聞談到台灣時，往往將台灣視為有安全風險、需要其他國家協助的地方，但這只看到一部分；台灣擁有先進製造、工程人才及完整電子產業供應鏈，不只是重要合作夥伴，更是不可或缺的夥伴，深化與台灣合作，不只提升台灣安全，也能讓印太更穩定、民主國家整體更具韌性。

蔡英文辦公室發布新聞稿指出，蔡英文今天出席「Stanford DEFCON 2026科技與國家安全研討會」，以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」（Building Security Together: Taiwan’s Role in GlobalStability）為題發表演說。

蔡英文指出，科技與國家安全已密不可分，經濟韌性也取決於供應鏈、產業能力及能否取得關鍵科技。在軍事力量、科技、經濟安全與民主韌性交互影響的印太地區，如何維持和平，是當前最重要的問題之一。

她說，台灣每天面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫及企圖侵害關鍵基礎設施的行動，中國軍機、軍艦與海警在台灣周邊活動也愈加頻繁。台灣不能只為大規模軍事衝突做準備，也必須持續回應灰色地帶壓力，在強化自我防衛能力的同時，維持信心與行動自由。

蔡英文表示，台灣海峽是全球重要的貿易與能源運輸航道，台灣也深度融入全球科技及製造網絡，一旦嚴重中斷，影響將遍及印太甚至更遠地區。

她指出，很多國際新聞仍把台灣看成有安全風險、需要其他國家幫忙的地方，「但這只看到了一部分」。台灣是少數有能力真正增加製造產能、協助解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家。

蔡英文以人工智慧（AI）為例指出，美國目前擁有全球約3/4的AI運算能力，這些系統使用的先進晶片幾乎都由台灣企業製造，使用這些晶片的AI伺服器也約有9成由台灣企業生產；AI背後所需的製造設備、材料、伺服器、通訊設備、散熱、電力系統及關鍵零組件，也都有台灣企業深度參與。

她說，安全科技不僅要先進，也要能大量生產、快速調整並及時交付，這正是台灣產業數十年累積的能力。疫情期間，超過80家工具機企業投入，在不到40天內完成92條口罩生產線，讓台灣很快成為全球重要的口罩生產地之一，顯示當政府、企業、工程師與供應商有共同目標，台灣可以迅速動起來。

蔡英文指出，這種快速調整、快速解決問題的能力，正是未來很多安全科技所需要的。目前已有超過200家台灣企業投入無人機產業，從控制器、馬達、攝影機到電子零組件，都有大量生產能力；在反制無人機方面，台灣已有具競爭力的廠商，也有能力將夥伴的設計轉化為產品並大量生產；台灣的晶片設計、造船及海運能力，也可成為發展自主系統及無人船艦的基礎。

她表示，台灣位處第一島鏈中心，也是全球科技產業重要一員，地理位置、民主制度、科技能力與產業實力結合，使台灣扮演難以取代的角色。

蔡英文說，全球民主國家正重新建立製造能力，這不是任何一國能單獨完成；台灣擁有先進製造、製程經驗、工程人才及完整電子供應鏈，這些並非蓋幾座工廠就能立即取得，而是數十年累積的產業實力。

她強調，未來民主夥伴應把彼此最擅長的能力結合，共同建立安全所需的產業與技術能力；如果要讓科技、產業與安全更具韌性，「台灣不只是一個重要的合作夥伴，更是不可或缺的夥伴」。

蔡英文 供應鏈 國家安全

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