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蔡英文史丹佛演說掀旋風 親切為台生簽名

中央社／ 舊金山7日專電

前總統蔡英文今天在史丹佛大學演說，分享台灣實力與挑戰，獲全場起立鼓掌。她參觀校園時表示很高興能來此地，也提到希望能與世界其他民主國家一起生產安全所需的工業產品，並親切為台灣留學生簽名，寫下「早日畢業」。

蔡英文在全場熱烈掌聲中登台演說，分享台灣經驗，期許民主夥伴結合各自優勢，與台灣一同打造更具韌性的供應鏈。她隨後步入校園參觀，在紀念教堂等地標前留影。

這場研討會由Stanford DEFCON學生平台舉辦，聚焦國防與國安，僅有少數媒體提前獲准參加，全程不開放錄音錄影。蔡英文演講外，也與DEFCON年會主席進行對話。

蔡英文卸任總統後首度赴美，在史丹佛大學掀起旋風，許多台灣留學生前往聆聽。

MBA學生張家綺分享，蔡英文談到台灣在地緣政治與科技領域的角色，與她們課堂上日益增加的台灣相關討論相呼應，特別有意思，也希望自己未來無論留美或者返台，都能從在台成長、赴美求學的經驗出發，分享對台灣的觀察，幫助更多人了解台灣。

與張家綺結伴前往的MBA學生林芯伃說，蔡英文談到台灣在先進晶片供應上的關鍵角色，讓她深有感觸，自己暑假期間也深刻感受到，若要確保國防相關供應，台灣是供應鏈中不可或缺的一環，台灣在國際上的角色與地位已不同以往。

蔡英文逛校園時短暫接受媒體訪問，談到演講主要向國際友人傳遞的訊息。她表示，台灣面對很多挑戰，在面對的同時，也希望跟世界上其他民主國家一起把安全事務上所需要的工業產品一起製造出來，台灣擁有很強製造能力。

重返史丹佛大學，蔡英文神情顯得輕鬆愉快，笑著表示「我很高興來到這裡」。

被問到6日與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤聊哪些議題，蔡英文說，非常高興看到裴洛西，裴洛西大概講解一下現在美國的政治情勢，她與裴洛西已是老朋友，兩人也講到一些比較輕鬆的話題。

史丹佛大學台灣學生會會長張恆睿陪同蔡英文逛校園，蔡英文幫他簽名，並寫下「早日畢業」。前任會長江簡宙緯向中央社表示「蔡總統親和力很強，也滿幽默的」。

張恆睿說，蔡英文閒聊時提到要多體恤護理師，並關心台灣人在美國的發展。談到過去求學經歷，蔡英文也分享她在倫敦唸書時會煮馬鈴薯，很喜歡英國食物。

蔡英文 教堂 留學生

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