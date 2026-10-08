駐美代表俞大㵢：美台關係穩固 華府對台立場不變

在美國總統川普與中國國家主席習近平上月舉行峰會後，駐美代表俞大㵢今天表示，美台關係依然穩固。俞大㵢也強調美方及時交付防衛裝備的重要性。

路透社報導，俞大㵢在一場研討會上指出，華府已表明對台立場沒有改變。他還說：「我可以相當有信心地說，美台關係依然穩固。」

俞大㵢提及，維持和平最有效的方式就是靠實力，並「確保侵略永遠不能被視為輕而易舉或是代價低廉的選項」。

他表示：「要建立可信的嚇阻，我們自身的投資也必須搭配及時交付、有效訓練，以及有能力將這些投資轉化為實際的嚇阻戰力。」

俞大㵢指出，近期首批2架全新F-16戰機抵台，是美台持續強化台灣自我防衛能力、穩步取得進展的可喜例證。他還說：「隨著我們向前邁進，美台合作仍將是這些工作的核心。」

在台灣外交部長林佳龍與前總統蔡英文訪美之際，俞大㵢提及，台灣的備戰並非圍繞任何特定日期進行。

俞大㵢說：「對於（中國）可能是2027年、2028年或更晚（武力犯台），各方有不同看法。但我們的責任不變：就是要讓台灣更強大、更具韌性，也更難遭對手脅迫。」