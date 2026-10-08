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蔡英文訪美晤裴洛西 美國國會對台灣承諾堅定

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
前總統蔡英文應邀訪美，抵達美國後已與民主黨籍聯邦眾議院前議長裴洛西會晤。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文應邀訪美，抵達美國後已與民主黨籍聯邦眾議院前議長裴洛西會晤。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文應邀訪美，在美國史丹佛大學舉辦的「二○二六科技與國家安全研討會」發表專題演講。她抵達美國後已與美國民主黨籍聯邦眾議院前議長裴洛西會晤。蔡英文昨在臉書貼文表示，民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流；她也會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，為台灣交更多朋友。

裴洛西也在社群網絡上發文說，很榮幸與前總統蔡英文再度相聚，稱讚她是勇敢的民主鬥士，也是美國的很好的朋友。

蔡英文說，很高興在舊金山再次見到老朋友裴洛西，兩人談起台灣、美國，也談到這幾年世界的變化；她指裴洛西長期關心、支持台灣，裴洛西也再次表達，美國國會對台灣人民以及自由民主的支持，始終堅定。

蔡英文說，她想起二○二二年，裴洛西訪問台灣時，她在總統府頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」；多年來，無論國際局勢如何變化，裴洛西始終是台灣堅定朋友。

蔡英文說，謝謝裴洛西一直以來對台灣的友誼，認為民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流。她也會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，也為台灣交更多朋友。

裴洛西則發文說，她很榮幸與蔡英文再度相聚，並稱呼蔡英文為「前總統」。

裴洛西稱讚蔡英文是勇敢的民主鬥士，也說蔡英文是美國很好的朋友；裴洛西表示，美國與台灣之間的連結十分強韌，美國國會對台灣人民及其自由的承諾也依然堅定。

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