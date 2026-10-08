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鄭麗文不去國慶大典 黃國昌會出席

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁唐筱恬／台北報導

雙十國慶將至，國民黨主席鄭麗文將不會出席總統府前國慶大典，而是參加國民黨在高雄左營果貿社區舉辦的升旗典禮；民眾黨主席黃國昌昨表示，即使在諸多政策與執政黨有不同看法，同時對賴清德總統毀憲亂政、踐踏法治的作為無法苟同，民眾黨始終把國家利益放在政黨利益之上，他跟八位民眾黨立委都會出席國慶大典。

國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨今年國慶升旗在高雄左營果貿社區舉辦，鄭麗文、立法院前院長王金平與高雄市長參選人柯志恩將一同出席，活動邀請歌手林育羣現場演出，並由青年團隊領唱國歌，預估當天有上千人共同歡慶，因此鄭麗文不克出席國慶大典。

民眾黨昨舉行「國慶前夕六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會，提出六大建言，黃國昌說，希望賴總統停止撕裂社會，包括：停止操弄社會對立，重新團結全國人民；正視貧富差距問題，解決社會分配不均；遵守憲法，依法公布立法院三讀的法律；提名跨黨派大法官，憲法法庭忠於憲法；將伸進司法的手拿開，停止看顏色辦案；兌現興建社宅承諾，真正落實居住正義。

黃國昌表示，期待賴總統國慶談話不只告訴人民台灣有多好，更要回答人民為什麼沒有感受到同樣的好；停止撕裂、傾聽不同聲音，讓經濟成長的果實被更多人共享，才是在真正團結台灣。

國慶 鄭麗文 黃國昌

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