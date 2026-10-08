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僑委會風波 徐佳青哽咽辭委員長

聯合報／ 記者陳熙文李人岳鄭媁／台北報導
「寄生僑委會」風波延燒，僑委會委員長徐佳青昨宣布自請調查並辭職獲准。記者邱德祥／攝影
「寄生僑委會」風波延燒，僑委會委員長徐佳青昨宣布自請調查並辭職獲准。記者邱德祥／攝影

民眾黨立法院黨團指控僑委會前委員長徐佳青「寄生僑委會」，任職期間多次讓兒子以「攝影官」名義隨行僑委會活動，還讓丈夫唐博偉私用外館公務車。徐佳青昨天哽咽表示自請調查並辭職，行政院隨後也宣布，閣揆卓榮泰已勉予准辭，將由僑委會副委員長李妍慧代理委員長一職。

藍委：下台不能免責

不過，國民黨文傳會主委陳以信質疑，卓榮泰前天還公開表示要靜待調查結果，徐佳青昨天就火速請辭，究竟是調查突然有重大發現，還是賴清德總統擔心爭議拖累民進黨台北市長參選人沈伯洋選情，因此要求徐佳青下台？國民黨立院黨團書記長許宇甄說，法律沒有下台免責條款，徐佳青只是負基本政治責任，希望降低選情衝擊；既然北檢已分案調查，檢調不能因為徐佳青下台，就讓整起案件跟著政治結案。

徐佳青稱被造謠扭曲

徐佳青昨天舉行記者會表示，自請行政和司法調查，同時也請辭僑委會委員長。徐佳青數度哽咽說，她任職僑委會六年半，無論在國內或海外始終依法行政、戮力從公，她是問心無愧，但某些立委對她一再造謠扭曲。為捍衛僑委會委員長的職位清譽及官箴，她決定自請相關行政及司法調查，未來會全力配合，也會尊重接受最終調查結果。

徐佳青說，她不會用職權為家人開缺，也不會用公款為家人做任何事情，更不會要求僑委會服務她個人，反倒是希望別讓僑委會人員過度加班。

被問及請辭委屈不委屈，徐佳青表示，她不辭也會受辱，辭了也會受辱，並表示自己沒有委屈。對於這些批評，她都一笑置之，她不在乎這些聲音，只在乎做的事情有沒有違法，是不是合憲、合理。她在五日就已經打定主意，並在六日向賴總統和卓揆報告自己的決定，雖然「他們都請我再想想，但我還是堅持辭職」。

徐佳青指出，她對公務預算，沒有一分錢是浪費或循私圖利，也沒有濫用職權為她的家人獲得什麼好處，留待司法及行政調查。她的家人只能默默付出更多，還要保持低調，因為知道媽媽或太太在做的是什麼工作，家人只能配合，沒有第二句話。

徐佳青也說，政黨競爭是一時的，過程風風雨雨、打打鬧鬧，但過去就過去了，最後只會問留下來什麼？她沒有要參與選舉，花太多時間在她身上沒有意義，只希望「造謠的無人機」可以少一點。「打Ａ並不會救到Ｂ」，「打我也不會讓有些人變成會講英文，也不會使得各種市政工作做得更順利，也不會使得人民獲得更大的利益」。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆收到徐佳青及李妍慧辭呈，卓肯定徐佳青任內表現，指對於外界所指稱相關情形，外交部仍在查證中，為維護其清譽請辭委員長一職，卓揆勉予准辭。但卓考量李妍慧任職逾一年，熟稔僑務工作，已予慰留，並請李姸慧代理僑委會委員長一職。

「寄生僑委會」風波延燒，僑委會委員長徐佳青昨宣布自請調查並辭職獲准。行政院隨後宣布，將由副委員長李妍慧（圖）代理委員長一職。圖／僑教中心提供
「寄生僑委會」風波延燒，僑委會委員長徐佳青昨宣布自請調查並辭職獲准。行政院隨後宣布，將由副委員長李妍慧（圖）代理委員長一職。圖／僑教中心提供

僑委會 徐佳青 卓榮泰

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