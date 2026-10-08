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冷眼集／下台回馬槍 徐佳青滿腦子選舉考量

聯合報／ 本報記者林銘翰

僑委會委員長徐佳青昨哽咽宣布請辭，但爭議並未隨之落幕，民進黨公私不分、官官相護的印象早已深植人心；針對自身捲入多項爭議拒絕回答、不認錯，還以「打Ａ並不會救到Ｂ」暗酸台北市長蔣萬安，下台前還來一記回馬槍，自證滿腦子只有選舉攻防。

針對民眾黨立法院黨團指控的「假考察真觀光」，徐佳青的回應是「避免中共掌握機密訊息，難道要全部脫光光給人家看嗎」；對於兒子的東沙島特權爭議，徐佳青解釋只是「一時心軟」，自己並未獲利；而對兒子以「攝影官」名義多次出訪、丈夫唐博偉私用公務車，徐佳青則辯稱家人自費是基本人權。

換言之，對於接二連三「公器私用」等指控，徐佳青從未公開認錯，甚至是「問Ａ答Ｂ」。

徐佳青多次陷入公私分際的爭議，外交部政務次長吳志中急忙緩頰，「徐佳青就是一個母親，必須要負起照顧兒子的責任」，看似提前為行政調查下了指導棋，卻引爆全民怒火。

儘管徐佳青哽咽宣布請辭，相關爭議卻沒有獲得解答，面對多家媒體持續追問，她僅說不想再多著墨細節。然而，徐佳青是領取公帑的官員，理應接受社會公開檢驗，民眾更有權利知道其是否涉及不法，而非任由其「拒談」就草草帶過。

行政院長卓榮泰前天定調，「希望外交部、僑委會盡快回報調查結果，早日讓整件事情水落石出」。選戰倒數，徐佳青宣布請辭，顯然是執政黨怕衝擊選情的斷尾求生；徐佳青卻反嗆在野黨「造謠的無人機」、「打我不一定會使各種市政工作更順利」等，除了證明請辭是為了選舉的政治考量，也留給外界部會首長身居高位的傲慢形象。

徐佳青 僑委會 蔣萬安

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