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在野黨批徐佳青 上演「鱷魚的眼淚」

聯合報／ 記者鄭媁林麗玉林銘翰蔡晉宇／台北報導

僑委會委員長徐佳青遭指控公器私用攜眷出訪，昨請辭獲准。國民黨台北市議員游淑慧舉例說，二○一三年時任立委蕭美琴曾質詢國安局長蔡得勝出國「夫唱婦隨」，二○一八年移民署長楊家駿帶妻子公務同行遭調職，再到二○二五年教育部政次張廖萬堅攜妻出訪，造成社會觀感不佳，但如今碰上徐佳青就一切順起來，呼籲民進黨應該標準一致。

國民黨考紀會主委張雅屏表示，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有五位，包括不副署、不公布的行政院長卓榮泰；以具爭議的法律限制陸配參政資格的內政部長劉世芳，以及應為福麥炸藥採購案履約失敗負責的國防部長顧立雄。此外，台師大女足抽血案缺失，教育部長鄭英耀不能將責任全部推給教練與校方；賴清德總統應承擔最高政治責任，不能只靠個別官員下台交代。

張雅屏表示，在這個把硬拗當堅持、把究責當迫害的集團，官員辭職成了稀有新聞，但敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清，「徐佳青下台了，其他人呢？」

民眾黨主席黃國昌說，徐請辭下台是徹頭徹尾斷尾求生、止血的政治動作，徐至今沒有任何認錯道歉，還想要抹黑在野黨。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，徐佳青整場記者會實問虛答，甚至上演「鱷魚的眼淚」，麻煩徐佳青不要侮辱僑委會，個人造業個人擔，僑委會不需要負面聲量。

民進黨發言人吳崢說，民進黨與政府團隊均以最嚴格標準自我要求，反觀國民黨過去面對黨籍立委涉貪等案件護航推託，非常厚臉皮。

鱷魚 在野 蕭美琴

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