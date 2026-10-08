觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

外交相關人員爆料反撲的知名案例，近期可回溯二○二三年駐聖保羅辦事處組長王之化墜樓身亡，遺孀控訴因丈夫不願草率核銷官邸修繕費，遭時任處長馮光中挾怨報復、霸凌。外交部起初認定職場霸凌不成立，監察院調查後則證實，王在職期間遭受冷暴力、分工不均，糾正外交部、彈劾馮光中。

二○二四年，駐美代表俞大㵢遭外交體系人士爆料濫花公帑，放任妻子對下屬頤指氣使；事隔兩年，又有疑似內部人員在社群平台爆料，指控俞斥責、降職下屬，其妻也被控在辦公室斥責官員。外交部則稱，掌握情況與外界指控有落差，「未接獲同仁正式申訴」，僅要求俞改善管理與溝通方式。

據了解，外館霸凌爭議層出不窮，外交部長林佳龍上任兩年多來，外交部已接獲十件霸凌申訴。從駐美代表處、ＷＴＯ代表團，到近期駐日內瓦辦事處長李冠德被同仁寫出十五頁的申訴函及一三四頁的「李處長不適任及公共危險事蹟暨相關事證全輯」等。當一次次爭議被歸結為溝通認知有異或被認定霸凌不成立，基層究竟還剩下多少體制內申訴的意願？

徐佳青事件延燒，吳志中聲稱「沒接獲任何檢舉」，民眾黨團卻連環爆料，可見沒有內部檢舉，不等於沒有不法；當體制內沉默、體制外卻爆料不斷，才是更大的問題。

外交體系本來就層層節制，外交官必須在國內外輪調，職涯又受職缺、考績、人事安排影響；若再加上政務任命者進入駐外要職，對基層而言，具名申訴從來不只是一紙陳情，更可能被視為一場攸關職涯的豪賭。壓垮徐佳青的爆料，其實也反映外交體系長期積累的不滿與不信任；徐佳青請辭或許可為個案止血，卻未必能平息外交體系的怒氣。