行政院明討論「中小微企業轉型條例」 8年1000億元帶動500億效益

行政院會明天預計將通過「中小微企業轉型升級發展條例」，除了近103萬家微型店家都將納入輔導協助外，也大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠，估計將有超過4000家業者享有租稅減免，帶動投資效益超過500億元以上。

立法院新會期已於9月底開議，行政院除了爭取各項預算案過關之外，也將推動8年1000億元的「中小微企業轉型升級條例」等民生法案列為優先法案，行政院會明天即將討論「中小企業發展條例」修正草案，將法案名稱修正為「中小微企業轉型升級發展條例」。

根據經濟部規畫，未來8年將由政府投入1000億元預算撥入「中小微企業轉型升級發展基金」，將近103萬家的獨資與合夥微型店家，都納入輔導對象，並且推動353處商圈與1030處公民有市場環境改善。

草案也大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠，包含智慧機械、人工智慧、數位及淨零轉型設備抵減門檻，將產創條例的100萬元調降至25萬元，並將服務業所需的「數位管理系統」與「委外研發支出」納入適用範圍，當年度研發抵減率調升為20%。

增僱員工租稅優惠方面，草案將適用年齡從原先的「24歲以下、65歲以上」放寬至「29歲以下、55歲以上」；為了實質鼓勵企業照顧基層員工，「員工加薪租稅優惠」的加成減除率，也從原有的175%提高至200%。

草案並增訂「新創企業培育專章」，營造創新實驗環境，引導大企業與創投培育新創企業，同時會規範「以大帶小」合作機制，鼓勵標竿企業發揮領航效應，帶領中小微企業對接高科技供應鏈與數位平台。

據經濟部先前的評估，未來每年受惠於研發投抵、設備投抵、增僱、加薪等業者將超過4000家，估計能帶動投資效益500億元以上。