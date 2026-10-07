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總統府光雕展演登場 賴清德：總統直選30年 選票高度高過玉山

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國115年國慶總統府建築光雕展演「民主的台灣，世界的心跳」7日晚間登場，賴清德總統出席點燈儀式，並發表致詞。記者陳熙文／攝影
中華民國115年國慶總統府建築光雕展演「民主的台灣，世界的心跳」7日晚間登場，賴清德總統出席點燈儀式，並發表致詞。記者陳熙文／攝影

中華民國115年國慶總統府建築光雕展演「民主的台灣，世界的心跳」今登場，賴清德總統出席點燈儀式時表示，今年適逢台灣總統直選30周年，人民30年來一次又一次投票，累積超過1億張選票，如果全部疊起來，高度已經超過玉山，指每個人都是台灣民主的造山者。

賴清德總統致詞時表示，今年是總統府建築光雕展演10周年。10年來，光雕從影視、文學、攝影，一路到國防、運動和日常生活，讓總統府這座百年建築成為一本會發亮的故事書。

賴清德總統感謝文化總會10年來的投入，以及慶籌會、歷年策展團隊和每一位幕後夥伴的付出，「你們對台灣的熱愛，我們都深深感受到了。」賴總統並表示，今年主題是「民主的台灣，世界的心跳」，感謝所有藝術家和創作者，將不同世代的影像、記憶和創意帶到總統府、帶到凱達格蘭大道，讓台灣的故事走進台灣人民的心中。

賴總統也指出，今年是台灣總統直選30週年。30年前，台灣人民第一次用手中的選票，直接選出自己的總統；30年來，人民一次又一次投票，累積超過1億張選票，如果全部疊起來，高度超過玉山的高度，稱每個人都是台灣民主的造山者。

賴總統表示，一張選票雖然很薄，但是1億張選票可以堆起超過玉山的高度；一個人的力量看起來很小，但2300萬人的選擇，可以一起創造台灣的未來，強調民主這座山，一代接著一代，還會繼續向上茁壯。

賴總統也提到，明年將迎來解嚴40周年，以及二二八事件80周年。當年，上一代、上上一代，甚至是上上上一代，付出青春、自由，甚至付出生命，讓今天的台灣人可以自由說話、自在創作、勇敢追夢，也讓一代又一代年輕人可以用自己的方式，選擇自己想走的道路。

賴總統說，民主與自由就像陽光、空氣、水，就在台灣人每天的日常生活裡；因為有當家作主的人民，才有繁榮燦爛的國家。期盼未來大家繼續攜手努力，打造更加興盛的台灣，讓每一個人都可以放心做夢，每一份努力都有機會實現，每一種人生都能幸福自在。

玉山 賴清德 總統府

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