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斯洛伐克雙十國慶酒會 跨3屆友台小組主席齊聚挺台

中央社／ 布拉格7日專電

斯洛伐克代表處於6日舉行國慶酒會，斯洛伐克國會近3屆「友台小組」主席齊聚一堂，共同挺台。現任友台小組主席杜斯達表示，兩國在產業、經貿、科技、學術、教育及文化等領域持續深化合作，並強調「台灣是斯洛伐克真正的朋友」。

駐斯洛伐克代表處發布新聞稿表示，包括斯洛伐克政要、國會議員、中央及地方官員、學術界、商界、駐斯使節團代表等近300位貴賓盛裝出席。最受矚目的是，斯洛伐克國會近3屆「友台小組」主席齊聚一堂，以及13位跨黨派國會議員與2位省長也到場祝賀。

駐斯洛伐克代表李南陽致詞表示，國慶不僅是回顧台灣發展成就的重要時刻，更是展望未來、再次確認台灣所珍視價值的時刻。身處民主最前線的台灣，始終相信民主社會能展現創新、韌性與繁榮，並以和平、穩定及繁榮為共同目標。台灣有信心迎接挑戰，將持續為國際社會作出貢獻。

李南陽指出，台斯合作近年在半導體、先進科技、科研及智慧城市等領域大幅深化。自2022年起，已協助272位斯洛伐克青年與工程師赴台受訓，並與斯洛伐克科技大學（STUBA）與斯洛伐克科學院（SAS）合作，建立2座半導體實驗室，並推動半導體研發計畫。此外，台商累計投資約3.2億歐元，創造近2500個就業機會。

李南陽強調，台灣位居全球人工智慧與半導體生態系核心，期待與斯洛伐克攜手打造共同的未來。台斯關係應從過去「利益關係者」（stakeholders）升級為「利益共享者」（shareholders）。雙方應結合台灣的科技創新優勢，與斯洛伐克的人才、工業基礎及歐洲戰略位置，透過攜手打造共享繁榮的夥伴關係。

斯洛伐克國會友台小組創會主席史蒂芬尼茲（IvanŠtefanec）則細數過去與李南陽推動台斯關係的豐碩成果。他表示，在雙方積極推動下，不僅成功開創「台斯青年度假打工計畫」，更順利簽署「避免雙重課稅協定」，消除雙邊貿易障礙。這些關鍵機制成功引進台商高科技投資，為兩國經貿及青年交流奠定堅實基礎。

另一位前友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）則回顧兩國「患難見真情」歷程。他表示，在2020年至2022年全球遭遇COVID-19疫情，以及烏克蘭遭受全面入侵的艱困時期，台灣與斯洛伐克始終攜手共進、共度難關。

歐舒斯基說，雙方不僅在關鍵時刻互贈口罩及疫苗，更深化半導體產業技術授權合作，並共同展開對烏克蘭的人道援助行動，充分展現彼此堅實具韌性的夥伴關係。

新聞稿指出，現任友台小組主席杜斯達（OndrejDostál）致詞表示，台斯情誼歷久彌新，現場貴賓共同見證兩國近年在產業、經貿、科技、學術、教育及文化等領域持續深化合作，並強調「台灣是斯洛伐克真正的朋友」。面對動盪的國際地緣政治情勢，斯洛伐克未來將持續與台灣堅定站在一起，攜手面對各項挑戰。

酒會期間，李南陽邀請斯洛伐克政要一同切國慶蛋糕，特納瓦省（Trnava）省長魏古斯（JozefViskupič）特別將切下的蛋糕致贈李南陽，彰顯台斯兩國深厚情誼與緊密夥伴關係。

典禮最後，李南陽特別邀請3位歷任斯洛伐克國會友台小組主席上台，與現場全體貴賓共同高舉酒杯，祝福台斯關係更上一層樓。

斯洛伐克 國慶 貴賓

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