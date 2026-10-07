國慶光雕點亮民主 賴總統：全民都是造山者

總統賴清德今天表示，今年是台灣總統直選30週年，30年來累積超過1億張選票，若將選票全部疊起來，高度超過玉山，「我們每一個人都是台灣民主的造山者」；明年適逢解嚴40週年、二二八事件80週年，前人付出青春、自由甚至生命，才有今天的民主自由。

賴總統晚間出席「民主的台灣，世界的心跳」中華民國115年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式，總統府秘書長潘孟安、文化總會副會長江春男、文化總會秘書長李厚慶、變裝皇后妮妃雅等人也出席。

賴總統致詞表示，今年是總統府建築光雕展演10週年，10年來，光雕從影視、文學、攝影，一路到國防、運動和日常生活，總統府這座百年建築，成為「一本會發亮的故事書」；今年主題是「民主的台灣，世界的心跳」，透過不同世代的影像、記憶和創意，帶到總統府，帶到凱達格蘭大道，讓台灣故事走進台灣人民心中。

賴總統說，今年是台灣總統直選30週年，30年前，台灣人民第一次用手中選票直接選出自己的總統；30年來一次又一次投票，累積超過1億張選票，如果將選票全部疊起來，高度超過玉山，「我們每一個人都是台灣民主的造山者」。

他表示，一張選票雖然很薄，但1億張選票可以堆得比玉山高；一個人的力量看似很小，2300萬人的選擇，可以一起創造台灣的未來，「民主這座山，一代接著一代，還會繼續向上茁壯」。

賴總統接著提到，明年台灣將迎來解嚴40週年及二二八事件80週年，上一代、上上一代，甚至上上上一代，曾付出青春、自由，甚至生命，才讓今天的人們可以自由說話、自在創作、勇敢追夢，也讓一代又一代年輕人，可以用自己的方式選擇想走的道路。

賴總統表示，現在的台灣已經是「世界的台灣」，半導體連結全球產業發展，文學走進國際書店，辦桌文化、人情味、影像、設計和創意，也一次又一次走上世界舞台。

他說，民主與自由就像陽光、空氣、水，就在台灣人每一天的日常生活中，「因為有當家作主的人民，才有繁榮燦爛的國家」；未來將繼續攜手努力，打造更加興盛的台灣，讓每個人都可以放心作夢，每份努力都有機會實現，每種人生都能幸福自在。

賴總統表示，今晚一起點亮台灣，也讓世界看見台灣的「民主之光、文化之光、創新之光」。

2026國慶總統府建築光雕展演於10月7日至10日在凱達格蘭大道登場，每晚7時至9時30分，每半小時展演一場。