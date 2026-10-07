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立院明召委選舉 綠可拿8席、藍7席擬禮讓白1席

中央社／ 台北7日電

立法院新會期各常設委員會將在8日選舉召委。依朝野在各委員會的席次，國民黨團、民進黨團都可望在委員會中各取得1席召委。而民眾黨團表示，預計會有1名召委名額，且是以司法及法制委員會為主，確切結果待明天選舉結果決定。

第11屆立法院第6會期已於9月29日開議，根據朝野黨團在上會期末的協商結論，10月8日將舉行立法院8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定委員會議程，召委席次往常都成為朝野黨團的兵家必爭之地。

根據朝野立委在立法院8個常設委員會的席次，國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團都可望在各常設委員會中，各取得1席召委。

據了解，國民黨團目前擬在各委員會推出的召委人選，分別是外交及國防委員會徐巧芯、交通委員會邱若華、內政委員會廖先翔、經濟委員會鄭正鈐、教育及文化委員會葉元之、社會福利及衛生環境委員會陳菁徽，以及財政委員會林德福，確切結果，以及是否禮讓司法及法制委員會召委給民眾黨團，有待選舉結果決定。

民眾黨立法院黨團陳智菡則表示，非常感謝國民黨團對民眾黨的禮遇與充分溝通，因為希望民眾黨立委在專業上有更多表現機會，因此預計會有1名召委名額，並且是以司法及法制委員會為主。目前民眾黨在司法及法制委員會的立委為陳昭姿，不過陳智菡說，確切結果還要看明天選舉結果決定。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨部分，將在8個常設委員會中，以推舉方式選出召委。

據了解，目前民進黨團在各委員會擬推出的召委人選，內政委員會為李柏毅、外交及國防委員會王義川、經濟委員會鍾佳濱、財政委員會賴惠員、教育及文化委員會陳培瑜、交通委員會林俊憲、司法及法制委員會張雅琳、社會福利及衛生環境委員會王正旭。實際結果待選舉狀況而定。

召委選舉 民眾黨團 朝野

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