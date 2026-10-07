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國慶前夕民眾黨向總統提建言 籲正視分配不均等問題
國慶將至，民眾黨今天召開記者會指出，台灣面臨貧富差距加劇、社宅數量不足等問題，呼籲總統賴清德正視分配不均、遵守憲政秩序，並兌現社宅承諾等。
民眾黨主席黃國昌表示，AI浪潮席捲全世界，台灣在半導體產業帶領下，經濟成長雖有所斬獲，但受薪階級的薪水卻被通膨吞噬，當股市創新高，沒有資本的勞工卻沒有受益，中產階級迅速消失，社會走向極端「貧者愈貧，富者愈富」。
針對年輕世代政策，黃國昌認為，民進黨推出的新青安貸款，讓原本已是天文數字的房價，過去3年又飆漲18%，而賴總統曾承諾興建13萬戶社會住宅如今卻成空。
至於司法與民主法治，黃國昌表示，根據IDEA最新報告顯示，台灣的司法獨立表現已從高區間滑落至中等，且據中正大學最新的調查，人民對法官公正審理與判決的正面評價僅32.95%，一年當中下降12個百分點。
對此，民眾黨提出建言，希望賴總統解決社會分配不均、依法公布立法院三讀的法律、提名跨黨派大法官，並兌現興建社宅承諾。
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