不去國慶大典 鄭麗文要和王金平、柯志恩齊聚高雄左營升旗

迎接雙十國慶，國民黨將於10月10日上午9時，在高雄左營果貿社區舉辦雙十國慶升旗典禮。國民黨文傳會主委陳以信今表示，當天黨主席鄭麗文、立法院前院長王金平、高雄市長參選人柯志恩，以及黨籍議員都將共同出席，預計將有上千位民眾齊聚果貿社區，一同升國旗、唱國歌，歡慶中華民國生日。

陳以信表示，果貿社區具有濃厚的眷村歷史與文化，也是高雄極具代表性的社區之一。今年特別選在果貿舉行升旗典禮，就是希望讓不同世代、不同族群的民眾共同參與，在雙十國慶這一天一起向中華民國致敬。

陳以信指出，典禮將邀請在地青年與各族群代表共同領唱國歌，以多元世代、族群共同參與，展現台灣社會團結的力量。現場也安排高雄在地社團帶來精彩舞蹈表演，讓國慶升旗不只是莊嚴隆重，也充滿地方特色與熱鬧歡樂的氣氛。

此外，曾登上國慶晚會舞台、以渾厚高亢歌聲聞名的歌手林育羣「小胖」，當天也將特別到場獻唱多首拿手歌曲，與現場民眾共同歡度國慶。

陳以信表示，雙十國慶是屬於全體國人的日子，「不分世代、不分族群，大家都是中華民國的一分子。」誠摯歡迎高雄及南部地區民眾10月10日上午一起來到左營果貿社區，帶著家人朋友一起升國旗、唱國歌、聽好歌，用最熱情的高雄味，一起為中華民國慶生。