徐佳青請辭獲准 政院：李妍慧暫代僑委會委員長

2026年九合一選戰剩下不到2個月，被視為全國「藍白合」指標示範區的新竹市，近期卻上演讓政壇跌破眼鏡的奇特景象。一邊是代表民進黨參選市長的前立委莊競程，另一邊則是曾任國民黨發言人、如今脫黨參戰的清大兼任助理教授何志勇，兩名在光譜兩端的市長挑戰者，近一個月來卻頻頻「破天荒同台」，互動熱絡。兩人背後有何政治盤算？如何聯手對抗爭取連任的市長高虹安？

2026-10-08 10:00