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徐佳青請辭獲准 政院：李妍慧暫代僑委會委員長
僑委會委員長徐佳青的兒子以「攝影官」名義隨同出國、丈夫涉及使用外館公務車等連番爭議，請辭獲准，行政院宣布，由副委員長李姸慧代理。
行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰院長收到徐佳青及李姸慧辭呈，卓揆肯定徐佳青任內推動僑務工作、凝聚僑胞信力，惟為維護其清譽請辭委員長一職，卓院長勉予同意。
李慧芝表示，卓揆考量李姸慧任職逾一年，熟稔僑務工作，已予慰留，並請李姸慧代理僑務委員會委員長一職，持續推動聯繫僑社等相關僑務工作。
根據監察院今年4月公布的財產申報資料，李姸慧夫妻不但在桃園及新竹縣市持有73筆土地，另外還申報了高達28筆建物。
民眾黨前主席柯文哲在二年前競選總統期間，爆發農地停車場爭議，當時還是新竹市議員的李姸慧曾質疑柯文哲是買農等都更炒地皮，卻反被質疑與建商夫婿坐擁大筆土地。
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