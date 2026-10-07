立委提修憲複決改採選舉人團 學者憂成另一個國會

立法院修憲委員會今天召開公聽會，討論立委提案將全民投票複決改為「選舉人團」。學者表示，雖能降低公民複決的技術性障礙，但在制度設計、代表產生及直接民主程度等問題仍需評估，且也應避免選舉人團成為另一個國會。

依現行憲法增修條文第12條規定，修憲案須經立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，並於公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數。

鑒於現行修憲門檻太高，民進黨立委鍾佳濱、伍麗華等30人提出修憲案，主張將現行全民投票複決改為「選舉人團投票複決」。

鍾佳濱表示，2022年18歲修憲案公民複決的門檻是961萬人，回顧歷屆選舉，最高投票率是在2020年的總統選舉，當時投票率為74.9%、800多萬票，離修憲門檻仍有距離。他認為可以借鑒美國的選舉人團制度，該設計可克服選舉人全體投票參與的技術問題。

國立政治大學法學院副教授林佳和表示，選舉人團是另類設計的公民複決形式，大幅降低公投本身的制度與運作障礙，尤其是當投票率普遍低落，在方向上值得討論與支持。

不過，林佳和指出，制度模式無法直接參採美國方式，仍應配合台灣制度設計，可參考過去省市議員間接選舉等經驗，並避免選舉人團成為另一個「濃縮型國會」。

東海大學日本區域研究中心主任陳永峰則認為，選舉人團涉及政治利益，應先擱置，現階段應先降低修憲門檻，將立法院提案及表決門檻由3/4降為2/3，公民複決則參考日本制度，改成單純多數決或設定50%投票率門檻，以降低修憲的政治與制度障礙。

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，改用選舉人團有技術性的問題，包括代表如何產生，以及是否成為另一個有政黨比例的政治機關，且2005年修憲精神是期待將複決權交付人民，若設置此機制，是否降低直接民主的程度，還須審慎思考。