徐佳青請辭 張雅屏：政治責任豈能全部推給司法

僑委會委員長徐佳青遭指控公器私用攜眷出訪，今請辭獲准。國民黨考紀會主委張雅屏表示，敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清；徐佳青下台了，其他人呢？依照政治責任標準，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有五位，賴清德總統既然終於同意了一個，就請拿出同一把尺，逐案調查、逐人究責。

張雅屏在臉書指出，徐佳青請辭僑委會委員長獲准，竟讓人有些不習慣。在這個把硬拗當堅持、把究責當迫害的集團裡，辭職居然成了稀有新聞，原來賴政府也會辭職並獲准。

首先，張雅屏認為，該辭的理由，早就不只這一件。徐佳青任內把僑生淪為學工的媒體報導斥為「偽專題」；公務訪問新加坡受阻，又一度提出警示說法，隨後收回。面對問題，先批評提問的人；處理外事，先放話再修正。這種判斷與態度，早該負起政治責任。

他說，更何況，徐佳青在東沙體驗營案已因未迴避利益衝突遭罰十萬元，她卻解釋為「一時心軟」。原來官員的公私界線，可以用心軟來說明，至於此次家人使用公務資源的指控，她予以否認，仍待調查；但政治責任，豈能全部推給司法？

第二，張雅屏說，徐佳青終於想起了「官箴」。她說請辭是為捍衛職位清譽及官箴。真難得，原來官箴一直都在，只是今天才想起來！這算不算遲來的羞恥心？若知道官職清譽值得維護，過去爭議接連發生時，怎麼沒有同樣的標準？請辭可以是負責的起點，絕不能成為免責的終點。

張雅屏也說，徐佳青說已獲賴清德同意，行政院則宣布卓榮泰「勉予准辭」。一個願意辭，一個終於准，竟成了值得感慨的政治進步。看看行政院長卓榮泰，財劃法覆議失敗仍拒絕副署，阻止公布生效；看看五位大法官，扣除三位拒絕評議者後作成判決，另三位卻公開主張判決無效。守憲者連程序正當性都陷入如此巨大的爭議，如何要求人民信服？

張雅屏說，從徐佳青早年以政黨區分八二三紀念意義，到如今毒品除罪化的爭議，歷史與公共政策都須接受檢驗。民進黨台北市長參選人沈伯洋既已表態不支持除罪化，民進黨就應提出一致、可受監督的政策，別讓「進步」成為逃避追問的招牌。敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清。徐佳青下台了，其他人呢？賴清德既然終於同意了一個，就請拿出同一把尺，逐案調查、逐人究責。

張雅屏點名，依照前述政治責任標準，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有五位。包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳堅持以具有爭議的法律適用限制陸配參政資格，應為侵害人民權益的疑慮與強硬行政態度負責。福麥炸藥採購案履約失敗，國防部長顧立雄應為重大軍需採購的資格審查、風險控管與監督責任負責。

張雅屏也說，台師大女足抽血案暴露學生保護與校園監督缺失，教育部長鄭英耀不能將責任全部推給教練與校方。賴總統公開支持不副署財劃法，並負有行政院長任命及施政領導責任，應承擔最高政治責任，不能只靠個別官員下台交代。