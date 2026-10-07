快訊

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆最愛看這類影片

徐佳青請辭 張雅屏：政治責任豈能全部推給司法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委張雅屏表示，敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清。徐佳青下台了，其他人呢？圖／取自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委張雅屏表示，敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清。徐佳青下台了，其他人呢？圖／取自張雅屏臉書

僑委會委員長徐佳青遭指控公器私用攜眷出訪，今請辭獲准。國民黨考紀會主委張雅屏表示，敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清；徐佳青下台了，其他人呢？依照政治責任標準，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有五位，賴清德總統既然終於同意了一個，就請拿出同一把尺，逐案調查、逐人究責。

張雅屏在臉書指出，徐佳青請辭僑委會委員長獲准，竟讓人有些不習慣。在這個把硬拗當堅持、把究責當迫害的集團裡，辭職居然成了稀有新聞，原來賴政府也會辭職並獲准。

首先，張雅屏認為，該辭的理由，早就不只這一件。徐佳青任內把僑生淪為學工的媒體報導斥為「偽專題」；公務訪問新加坡受阻，又一度提出警示說法，隨後收回。面對問題，先批評提問的人；處理外事，先放話再修正。這種判斷與態度，早該負起政治責任。

他說，更何況，徐佳青在東沙體驗營案已因未迴避利益衝突遭罰十萬元，她卻解釋為「一時心軟」。原來官員的公私界線，可以用心軟來說明，至於此次家人使用公務資源的指控，她予以否認，仍待調查；但政治責任，豈能全部推給司法

第二，張雅屏說，徐佳青終於想起了「官箴」。她說請辭是為捍衛職位清譽及官箴。真難得，原來官箴一直都在，只是今天才想起來！這算不算遲來的羞恥心？若知道官職清譽值得維護，過去爭議接連發生時，怎麼沒有同樣的標準？請辭可以是負責的起點，絕不能成為免責的終點。

張雅屏也說，徐佳青說已獲賴清德同意，行政院則宣布卓榮泰「勉予准辭」。一個願意辭，一個終於准，竟成了值得感慨的政治進步。看看行政院長卓榮泰，財劃法覆議失敗仍拒絕副署，阻止公布生效；看看五位大法官，扣除三位拒絕評議者後作成判決，另三位卻公開主張判決無效。守憲者連程序正當性都陷入如此巨大的爭議，如何要求人民信服？

張雅屏說，從徐佳青早年以政黨區分八二三紀念意義，到如今毒品除罪化的爭議，歷史與公共政策都須接受檢驗。民進黨台北市長參選人沈伯洋既已表態不支持除罪化，民進黨就應提出一致、可受監督的政策，別讓「進步」成為逃避追問的招牌。敗壞社會風氣與製造分裂，甚至毀憲亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清。徐佳青下台了，其他人呢？賴清德既然終於同意了一個，就請拿出同一把尺，逐案調查、逐人究責。

張雅屏點名，依照前述政治責任標準，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有五位。包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳堅持以具有爭議的法律適用限制陸配參政資格，應為侵害人民權益的疑慮與強硬行政態度負責。福麥炸藥採購案履約失敗，國防部長顧立雄應為重大軍需採購的資格審查、風險控管與監督責任負責。

張雅屏也說，台師大女足抽血案暴露學生保護與校園監督缺失，教育部長鄭英耀不能將責任全部推給教練與校方。賴總統公開支持不副署財劃法，並負有行政院長任命及施政領導責任，應承擔最高政治責任，不能只靠個別官員下台交代。

張雅屏 徐佳青 司法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

徐佳青請辭 藍白要求檢調、外交部持續調查

【重磅快評】徐佳青選前「被請辭」 官箴議題仍不可輕輕放過

黃國昌嗆徐佳青斷尾求生止血：若為在野黨抹黑，何必匆匆請辭？

相關新聞

黃國昌嗆徐佳青斷尾求生止血：若為在野黨抹黑，何必匆匆請辭？

僑委會委員長徐佳青今天宣布請辭，民眾黨主席黃國昌表示，徐佳青選擇斷尾求生止血，然而至今沒有任何道歉，而且還想要繼續抹黑在野黨，其實從接獲檢舉到舉行記者會，民眾黨花了一個多月時間調查，「如果真的是抹黑的話，何必匆匆忙忙宣布請辭？」

徐佳青：辭不辭都會受辱 周一打定主意已獲賴總統同意

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青說，她其實在周一就打定主意，強調沒有委屈的問題，認為自己辭與不辭都會受辱；徐佳青也說，她已經向行政院長卓榮泰和賴清德總統報告，並獲得他們的同意。

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

僑委會委員長徐佳青陷特權風波今請辭，台北地檢署偵辦徐被控貪汙圖利等案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，徐又涉安排兒子冒充「攝影官」出訪、丈夫唐博偉疑濫用外館公務車等情節則一併偵辦中，北檢已發交廉政署調查，將向僑委會、外交部等單位調取資料，目前尚未約談徐佳青或證人。

從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

僑委會委員長徐佳青宣布請辭，國民黨文傳會主委陳以信質疑，昨行政院長卓榮泰昨還公開表示要「靜待調查結果」，今天徐佳青就火速請辭，賴政府態度在短短24小時內180度轉彎；究竟是調查突然有了重大發現，還是九合一選舉逼近，賴清德總統擔心爭議持續延燒、拖累沈伯洋台北市選情，因此親自出手要求徐佳青下台？

稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今舉行記者會，數度哽咽下宣布，自請行政和司法調查，並請辭僑委會委員長一職。

李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。