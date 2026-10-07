國慶酒會挪威諾貝爾和平中心舉行 慶祝台灣民主歷程

駐瑞典代表處5日晚間在挪威奧斯陸諾貝爾和平中心舉辦國慶酒會，宴請挪威各界友人。駐瑞典代表葉非比表示，今年適逢台灣總統直選30週年，在以和平、人權與對話為核心的場域慶祝台灣民主發展，別具意義。

駐瑞典代表處兼轄挪威，5日在奧斯陸諾貝爾和平中心（Nobel Peace Center）舉辦115年的國慶酒會，邀請挪威國會友台小組主席強森（Tor-AndréJohnsen）、跨黨派國會議員、政府官員、學術及媒體等各界友人，以及旅挪僑胞等40餘人出席。

駐瑞典代表處透露，這是駐處第一次向諾貝爾和平中心租借場地舉辦國慶酒會，館方二話不說便答應出借。

駐瑞典代表葉非比透過新聞稿表示，台灣與挪威共享和平、自由、人權及民主等價值，今年適逢台灣總統直選30週年，能在諾貝爾和平中心這樣以和平、人權與對話為核心的場域慶祝台灣民主發展，別具意義。

她在酒會致詞時指出，面對全球局勢變動，台灣持續展現經濟韌性與創新動能。挪威在綠色能源、海事產業、科技及醫療等領域具有優勢，台灣則在半導體、人工智慧、無人機、資通訊、先進製造、智慧醫療及綠色轉型等領域具備互補實力，雙方企業、研究人員及創新人才合作潛力深厚。

她提及，今年8月挪威北海離岸能源展時舉行台挪能源對話，雙方協會簽署兩項離岸風電合作備忘錄，為深化能源合作奠定基礎。教育交流方面本年20名挪威學生獲台灣獎學金及華語文獎學金，人數創下新高。

葉非比表示，台挪在深化交流仍具發展空間，感謝挪威國會友人長期支持台灣，呼籲各界透過更密切的國會交流、經貿合作與民間往來，增進彼此理解，讓雙邊關係持續向前。

挪威國會友台小組主席強森肯定台灣的民主韌性與經濟成就，指出俄烏戰爭更加凸顯民主陣營相互支持的重要性。

台灣挪威人協會會長王瑞珠表示，旅挪台灣社群活躍且團結，很榮幸與代表處共同籌辦此次國慶活動，與挪威友人分享台灣之美，更展現共同珍視的自由、民主與友誼。

為呼應政府推動「2026台灣文化在歐洲」，酒會以音樂、美食與文化體驗，邀請挪威友人以五感認識台灣。奧斯陸交響樂團長笛首席陳廷威演奏台灣民謠與挪威名曲組曲，以悠揚樂音串聯彼此文化記憶，為酒會增添溫馨氣氛。

此次酒會特別提供鹽酥雞、水餃、水煎包、台灣香腸及珍珠奶茶等特色小吃與飲品，搭配挪威三明治、台灣威士忌與水果酒，並設置台灣冷泡茶專區，與會貴賓在茶香與佳餚間，品味台灣飲食文化的親切與豐富。現場亦陳列台灣文化及觀光文宣、各式台灣零食與特色小物，呈現台灣豐富的文化底蘊與充沛的生命力。

葉非比表示，期盼台挪共享的民主與和平信念，在人與人的交流中化為更深厚的友誼，持續為未來合作注入動能。