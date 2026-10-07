國慶晚會芬蘭登場 友台議員力推「避免雙重課稅協定」

台芬關係持續升溫，駐芬蘭台北代表處昨天舉辦疫後最大規模國慶晚會，芬蘭國會友台小組主席勒馬茨致詞點出雙邊實質進展，不僅力促兩國直航與台芬洽簽「避免雙重課稅協定」（ADTA），更強調將延續「史上最大訪台團」的動能深化合作。

駐芬蘭台北代表處6日舉辦115年雙十國慶晚會，現場湧入近百名賓客，是疫情後出席人數最多的一次。芬蘭國會友台小組主席勒馬茨（Mats Löfström）、友台小組第一副主席哈雅內（Atte Harjanne）與第二副主席尼米（Veijo Niemi）等芬蘭政商學界人士，以及各國使節團、媒體出席。

酒會並邀請在芬蘭活動的台灣音樂家組成的台灣杉（Taiwania）三重奏樂團演出，將台灣民俗歌謠及原住民族傳統歌曲融入現代編曲，展現台灣多元文化特色，獲得現場熱烈迴響。

勒馬茨致詞時表示，目前正在國會全力推動台芬避免雙重課稅協定，讓企業有更好的投資環境。在航空方面，雙邊航空協定已經獲准，目前芬蘭航空（Finnair）正積極與星宇航空洽談，期盼早日促成台北與赫爾辛基直航。

他強調，芬蘭國會歷來與台灣代表處維持緊密合作，今年年初更有7名跨黨派議員、包含2名委員會主席赴台，是史上規模最大的國會訪台團。無論明年下屆國會選舉結果如何，友台小組都會確保這份堅實的合作關係持續下去。

駐芬蘭代表林昶佐致詞指出，台芬雙邊貿易額已達13.5億歐元（約新台幣494億元），是前一年的3倍，同時雙邊旅遊人數也幾乎倍增。

林昶佐提到，「外交不只發生在政府機關辦公室」。十幾年前在音樂圈結下的緣分，意外打開全新的外交大門。奧盧（Oulu）不僅是芬蘭北部的科技研發重鎮，今年更以「2026歐洲文化之都」（EuropeanCapital of Culture）的身分舉辦全年性的大型盛會，備受國際矚目。

林昶佐在接受中央社訪問時回憶，當初正是受芬蘭音樂圈老友邀請，前往奧盧參與文化之都的系列活動，並擔任空氣吉他世界大賽評審。這趟行程順勢牽起台灣與奧盧產業界及市府的實質交流，更促成奧盧市長阿拉托薩瓦（Ari Alatossava）與議長尼古拉（Lauri Nikula）皆聯袂出席晚會。

勒馬茨在接受中央社記者訪問時直言，林昶佐宛如一名「搖滾明星」，在重金屬音樂大國芬蘭獲得高度媒體關注。就任以來，電視、雜誌、報紙對他多所報導，成功吸引一般芬蘭大眾對台灣的興趣，讓更多人以更多角度認識台灣。

針對台芬未來的發展模式，勒馬茨指出，除了半導體與通訊科技產業的既有強項，雙方企業、研究機構與大學之間還有龐大的合作潛力。

勒馬茨強調，官方與國會層級的對話固然重要，但「人與人的接觸才是所有關係的基礎」。他期盼透過頻繁的觀光以及音樂、藝術等民間交流，持續為兩國創造新商機，讓台芬情誼更加茁壯。