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黃國昌提六大建言盼賴總統停止撕裂社會 將率白營立委出席國慶大典

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天舉行「國慶前夕 六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨主席黃國昌今天舉行「國慶前夕 六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會。記者林銘翰／攝影

雙十國慶即將到來，民眾黨主席黃國昌今天說，他跟民眾黨8位立委都有收到府方邀請函，即使在諸多政策與執政黨有不同看法，而且對賴清德總統毀憲亂政、踐踏法治的作為無法苟同，民眾黨始終把國家利益放在政黨利益之上，「我本人跟8位立委都會出席國慶大典。」

民眾黨下午舉行「國慶前夕六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會。黃國昌致詞時表示，再過3天就是中華民國115年國慶日，自己跟民眾黨8位立委都有收到國慶大典邀請函，即使在很多政策與執政黨有不同看法，同時對賴總統諸多毀憲亂政、踐踏法治的作為無法苟同，民眾黨過去始終把國家利益放在政黨利益之上。

黃國昌說，中華民國是大家共同的國家，台灣是大家共同深愛的土地，因此他本人跟民眾黨8位立委，今年都會出席中華民國國慶大典，而民眾黨選在國慶日前夕舉行記者會，就是希望賴總統能夠冷靜下來聆聽基層人民的心聲，「所有生長在這片土地上的台灣人民，大家都期盼您能團結國家，引領台灣朝正常的方向前行。」

黃國昌表示，台灣人民不想再多聽一次華而不實的經濟數字，而是想要聽到賴總統如何解決當前面對的諸多問題，並且帶領台灣克服嚴峻的情勢。

黃國昌指出，民眾黨為此提出六大建言，希望賴總統停止撕裂社會，包括「停止操弄社會對立，重新團結全國人民」、「正視貧富差距問題，解決社會分配不均」、「遵守憲法，依法公布立法院三讀的法律」、「提名跨黨派大法官，憲法法庭忠於憲法」、「將伸進司法的手拿開，停止看顏色辦案」、「兌現興建社宅承諾，真正落實居住正義」。

黃國昌表示，國慶不該只有煙火、典禮與漂亮的演說，更是政府重新檢視國家方向、傾聽人民的時刻，「當政府看見GDP、股市與各項創新高，我們提出六大建言，希望賴總統正視薪資、房價、世代正義、司法公平與憲政秩序等人民每天面對的問題。」

黃國昌說，國家生日屬於全體人民，期待賴總統在國慶談話中，不只告訴人民台灣有多好，更要回答人民為什麼沒有感受到同樣的好；停止撕裂、傾聽不同聲音，讓經濟成長的果實被更多人共享，才是在真正團結台灣。

國慶 黃國昌 白營

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