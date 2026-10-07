徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

僑委會委員長徐佳青陷特權風波今請辭，台北地檢署偵辦徐被控貪汙圖利等案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，徐又涉安排兒子冒充「攝影官」出訪、丈夫唐博偉疑濫用外館公務車等情節則一併偵辦中，北檢已發交廉政署調查，將向僑委會、外交部等單位調取資料，目前尚未約談徐佳青或證人。

僑委會舉辦「僑青東沙生態體驗營」5天4夜活動，徐佳青疑似用特權讓雙重國籍的兒子參加東沙體驗營，被監察院開罰10萬元。今年8月13日，民眾黨議員參選人赴北檢告發徐佳青涉貪汙圖利等罪嫌，要求徐下台、要求行政院長卓榮泰不要再繼續包庇徐佳青這樣傲慢跋扈的人。

北檢收案後，將東沙島體驗營案交由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，檢方日前發交廉政署調查，將調取向僑委會舉辦活動相關資料；徐又被指控在任職僑委會副委員長期間，安排兒子當「攝影官」出訪，丈夫唐博偉開著駐美代表處公務車遊玩華府疑似濫用外館公務車等情節，由檢察官一併偵辦，將會調閱相關出訪紀錄資料，目前未傳訊相關證人及被告。