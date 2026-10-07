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新竹千坪農牧地變婚宴會館 民眾黨質疑前市府光速通關促檢調徹查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹黨部今舉行記者會，質疑新竹市香山區農牧用地在前市府時期以宗教事業名義變更後，卻成為婚宴會館，要求檢調立案徹查。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今舉行記者會，質疑新竹市香山區農牧用地在前市府時期以宗教事業名義變更後，卻成為婚宴會館，要求檢調立案徹查。記者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹黨部今舉行記者會，質疑新竹市香山區農牧用地在前市府時期以宗教事業名義變更後，卻成為婚宴會館，要求檢調立案徹查。民進黨新竹市黨部反批故技重施、惡意中傷，若有事證應即刻送交檢方調查。

民眾黨新竹黨部出示公文與檢舉紀錄指出，位於香山東香段的千坪農牧用地，過去以「宗教興辦事業」名義申請變更，後續卻被經營為婚宴會館「伊薇儷」，質疑背後是否涉及行政程序及違規使用問題，呼籲檢調徹查。

新竹市西區市議員參選人施淑婷表示，該地號2018年3月申請變更為宗教事業計畫，2019年8月取得廟宇使用執照，之後卻作為商業婚宴會館對外營業。她質疑，一般市民申辦程序往往耗時，該案審批速度及後續使用情形是否符合規定，相關單位應說明清楚。

香山區市議員參選人葉國文表示，宗教事業變更審查門檻嚴格，面對後續違法檢舉，相關單位應釐清責任；南區市議員參選人李玫則要求廉政署及監察院介入，調查場地過去使用、租賃及相關金流。

新竹市山地原住民市議員參選人趙若芸表示，竹市短短8年接連爆出12億棒球場與假建廟真開奢華會館等弊端，質疑執政黨急於將市長高虹安停職、動作頻頻奪回政權，實因恐慌前市府8年的行政黑箱一旦被徹底翻開。

新豐縣議員參選人徐勝凌也要求檢廉立案查扣相關卷宗並約談相關人等、促民進黨公開造勢場地租賃金流，並呼籲市府徹查違規、撤銷執照並追繳不法利得。

北區市議員參選人蔡文盛與東區市議員宋品瑩表示，相關違法檢舉已有一段時間，質疑檢調及行政機關處理進度，要求司法單位秉公調查，也要求檢調針對爭議依法查辦。

民進黨新竹市黨部回應，4年前同一批人為選舉大肆消費棒球場及兒童醫院議題，最終查無不法，如今民眾黨故技重施、惡意中傷、炒作新聞，市民深感厭煩；若有任何事證資料，應即刻送交檢方調查，讓事實與真相公諸於世，市民期待的是理性討論市政建設與願景。

新竹市政府於2024年10月17日至該婚宴會館執行停止供電聯合稽查作業。圖／民眾黨新竹黨部提供
新竹市政府於2024年10月17日至該婚宴會館執行停止供電聯合稽查作業。圖／民眾黨新竹黨部提供

民眾黨新竹黨部今舉行記者會，質疑新竹市香山區農牧用地在前市府時期以宗教事業名義變更後，卻成為婚宴會館，要求檢調立案徹查。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今舉行記者會，質疑新竹市香山區農牧用地在前市府時期以宗教事業名義變更後，卻成為婚宴會館，要求檢調立案徹查。記者黃羿馨／攝影

新竹 民眾黨 檢調

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