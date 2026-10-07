駐英國代表處國慶酒會 英議員：台灣參與國際至關重要

駐英國代表處6日晚間在倫敦市中心舉行國慶酒會，現場湧入逾400位賓客。英國國會上議院議員里納德勳爵致詞提到，台灣在世界舞台能夠取得適當地位至關重要，台灣已在COVID-19疫情等席捲全球的危機期間，證明自己是重要典範。

里納德（Lord Rennard）說，台灣有權在世界衛生組織（WHO）及更廣泛的聯合國體系獲得適當代表。英國國會2024年即通過動議，明確指出1971年聯合國大會第2758號決議未提及台灣、未賦予中華人民共和國對台灣的主權，也未以任何方式限制台灣的國際參與。

里納德提到中國對台灣日益頻繁、強度和範圍增加的海空域侵擾和灰色地帶衝突行動。隨著台灣即將於11月28日舉行地方選舉，里納德說，中國對台灣的灰色地帶威脅也升高，型態包括網路攻擊、錯假訊息，以及人工智慧（AI）深偽內容。

「唯有堅定一致，民主國家才有可能遏阻獨裁威脅。」為了集體利益與安全，里納德呼籲各界為台灣的安全防衛提供支援。

今天出席駐英代表處國慶酒會的跨黨派英國國會議員包含同為自由民主黨籍上議院議員的里納德和巴克女爵（Baroness Barker），以及執政黨工黨籍的米西拉（Navendu Mishra，另譯：彌蘇拉）、英國改革黨的羅信岱（Andrew Rosindell）等下議院議員。

此外，還有教廷、貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福等友邦駐英大使及友好國家官員，以及英國的學術教育、科技、產業界、智庫、文化藝術、媒體等領域代表和旅英僑民共襄盛舉。

駐英國代表姚金祥致詞表示，國際評比和統計數字顯示，台灣的經濟自由度入列世界前10名，國內生產毛額（GDP）規模逼近世界前20大；若論人均GDP，則台灣已超越日本、韓國，是20多年來僅見。

此外，台灣GDP成長率去年達8.76%，今年預估將突破11%，表現亮眼。姚金祥提到，2022年烏克蘭戰爭全面爆發後，台灣進一步縮減對中國市場的依賴，但經濟表現反而變得更好，台灣成為日本的第3大、美國的第4大貿易夥伴，而英國是台灣在整個歐洲的第3大貿易夥伴，這些成就都值得台灣人自豪。

然而，儘管在經濟領域成就斐然，台灣卻遭遇政治孤立的挑戰，因為旁邊就有一個慣行霸凌、總想著要併吞台灣的威權政權，持續試圖壓縮台灣的國際活動空間。

不過，姚金祥說，支持台灣的國際友盟依然壯大。

舉例而言，英國在印太區域維持部署、支持台灣海峽的航行自由，並繼續與其他七大工業國集團（G7）成員國發布關於台海和平穩定的聯合聲明。

今年9月聯合國大會期間，英國與澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國等歐洲和印太區域夥伴發布聯合聲明，反對任何企圖單方面改變台海現狀的行動。此外，英國持續支持台灣參與國際組織，並協助台灣強化韌性以及應對灰色地帶衝突的能力。

姚金祥指出，台英在經貿、科技、科學、教育、文化等領域持續提升合作，近日更簽署「科學創新及技術協議」（SITA）。這是繼2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP）、2025年簽訂3項ETP子協議之後，台英關係又一重要里程碑。

「德不孤，必有鄰」，姚金祥說，台灣在捍衛自由民主的道路上，並不孤單。

同時是英國國會議員交流平台「工黨台灣之友會」共同主席的米西拉在致詞時，表達對台英雙方在科技、經貿、教育、安全等多項領域增進交流合作的期待，並提到自身選區內的防衛產業。

今年國慶酒會擴大供應台灣特色小吃與飲品，包含綜合滷味、香腸、鹽酥雞、涼拌豆包、醉雞、珍珠奶茶及其他手搖飲、各式糕點，及加入台灣茶的水果風味調酒。

一向備受英國賓客關注的台灣威士忌品飲攤位今年除了提供已享盛名的金車噶瑪蘭（Kavalan），另外還有台灣菸酒公司推出的OMAR、以及萬家香蒸餾所開發的大武山（Dawu）威士忌，皆為數次獲國際獎項肯定的品牌。

駐英代表處並播放特別製作的影片，回顧台英關係過去一年的進展。