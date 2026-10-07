快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌嗆徐佳青斷尾求生止血：若為在野黨抹黑，何必匆匆請辭？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天舉行「國慶前夕 六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨主席黃國昌今天舉行「國慶前夕 六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會。記者林銘翰／攝影

僑委會委員長徐佳青今天宣布請辭，民眾黨主席黃國昌表示，徐佳青選擇斷尾求生止血，然而至今沒有任何道歉，而且還想要繼續抹黑在野黨，其實從接獲檢舉到舉行記者會，民眾黨花了一個多月時間調查，「如果真的是抹黑的話，何必匆匆忙忙宣布請辭？」

民眾黨立法院黨團前天舉行記者會踢爆，徐佳青多次讓兒子隨行出訪僑委會活動，甚至讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青上午舉行記者會表示，為了維護調查客觀獨立空間，還有捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，決定即日起請辭委員長。

民眾黨下午舉行「國慶前夕六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會，針對徐佳青請辭僑委會委員長，黃國昌受訪時說，「這是徹頭徹尾斷尾求生止血的政治動作」，因為就連執政黨立委都挺不下去，綠營側翼也要求徐佳青請辭下台，「我相信她自己也有看到」。

不過，黃國昌指出，徐佳青選擇請辭斷尾求生，然而至今卻沒有認錯道歉，而且還想要繼續抹黑在野黨，其實從接獲檢舉到舉行記者會，民眾黨花了一個多月時間調查，「我們並不是在等待選擇出手的時機，而是做了非常多背景事實的確認跟查核。」

黃國昌說，徐佳青不敢正面回答相關爭議，包括讓兒子用「攝影官」的名義接受駐外使館與僑界邀宴，還有讓丈夫駕駛駐美代表處公務車在外旅遊，如果真的是在野黨抹黑，如今何必匆匆宣布請辭？「從不敢面對到匆匆請辭，面對具體問題一律拒絕回答，徐佳青在記者會前恭後倨的表現跟嘴臉，大家應該都看得非常清楚。」

黃國昌表示，請辭只是最基本的政治責任，面對這種違法濫權的貪腐行為，請問檢調單位何時才要開始偵辦？此事已經涉及貪汙治罪條例的重罪，就看檢察官有沒有辦法站直脊梁、捍衛法律的尊嚴跟公正性，「我也希望掌握這把利刃的檢察官們，不要再次讓台灣人民失望。」

徐佳青 黃國昌 在野黨 僑委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嗆徐佳青請辭為選情止血 民眾黨團再爆其夫兒蹭吃蹭喝鐵證

從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

【重磅快評】徐佳青選前「被請辭」 官箴議題仍不可輕輕放過

相關新聞

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

僑委會委員長徐佳青陷特權風波今請辭，台北地檢署偵辦徐被控貪汙圖利等案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，徐又涉安排兒子冒充「攝影官」出訪、丈夫唐博偉疑濫用外館公務車等情節則一併偵辦中，北檢已發交廉政署調查，將向僑委會、外交部等單位調取資料，目前尚未約談徐佳青或證人。

徐佳青：辭不辭都會受辱 周一打定主意已獲賴總統同意

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青說，她其實在周一就打定主意，強調沒有委屈的問題，認為自己辭與不辭都會受辱；徐佳青也說，她已經向行政院長卓榮泰和賴清德總統報告，並獲得他們的同意。

從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

僑委會委員長徐佳青宣布請辭，國民黨文傳會主委陳以信質疑，昨行政院長卓榮泰昨還公開表示要「靜待調查結果」，今天徐佳青就火速請辭，賴政府態度在短短24小時內180度轉彎；究竟是調查突然有了重大發現，還是九合一選舉逼近，賴清德總統擔心爭議持續延燒、拖累沈伯洋台北市選情，因此親自出手要求徐佳青下台？

稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今舉行記者會，數度哽咽下宣布，自請行政和司法調查，並請辭僑委會委員長一職。

李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

黃國昌提六大建言盼賴總統停止撕裂社會 將率白營立委出席國慶大典

雙十國慶即將到來，民眾黨主席黃國昌今天說，他跟民眾黨8位立委都有收到府方邀請函，即使在諸多政策與執政黨有不同看法，而且對賴清德總統毀憲亂政、踐踏法治的作為無法苟同，民眾黨始終把國家利益放在政黨利益之上，「我本人跟8位立委都會出席國慶大典。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。