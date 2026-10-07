黃國昌嗆徐佳青斷尾求生止血：若為在野黨抹黑，何必匆匆請辭？

僑委會委員長徐佳青今天宣布請辭，民眾黨主席黃國昌表示，徐佳青選擇斷尾求生止血，然而至今沒有任何道歉，而且還想要繼續抹黑在野黨，其實從接獲檢舉到舉行記者會，民眾黨花了一個多月時間調查，「如果真的是抹黑的話，何必匆匆忙忙宣布請辭？」

民眾黨立法院黨團前天舉行記者會踢爆，徐佳青多次讓兒子隨行出訪僑委會活動，甚至讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青上午舉行記者會表示，為了維護調查客觀獨立空間，還有捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，決定即日起請辭委員長。

民眾黨下午舉行「國慶前夕六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會，針對徐佳青請辭僑委會委員長，黃國昌受訪時說，「這是徹頭徹尾斷尾求生止血的政治動作」，因為就連執政黨立委都挺不下去，綠營側翼也要求徐佳青請辭下台，「我相信她自己也有看到」。

不過，黃國昌指出，徐佳青選擇請辭斷尾求生，然而至今卻沒有認錯道歉，而且還想要繼續抹黑在野黨，其實從接獲檢舉到舉行記者會，民眾黨花了一個多月時間調查，「我們並不是在等待選擇出手的時機，而是做了非常多背景事實的確認跟查核。」

黃國昌說，徐佳青不敢正面回答相關爭議，包括讓兒子用「攝影官」的名義接受駐外使館與僑界邀宴，還有讓丈夫駕駛駐美代表處公務車在外旅遊，如果真的是在野黨抹黑，如今何必匆匆宣布請辭？「從不敢面對到匆匆請辭，面對具體問題一律拒絕回答，徐佳青在記者會前恭後倨的表現跟嘴臉，大家應該都看得非常清楚。」

黃國昌表示，請辭只是最基本的政治責任，面對這種違法濫權的貪腐行為，請問檢調單位何時才要開始偵辦？此事已經涉及貪汙治罪條例的重罪，就看檢察官有沒有辦法站直脊梁、捍衛法律的尊嚴跟公正性，「我也希望掌握這把利刃的檢察官們，不要再次讓台灣人民失望。」