蔡英文史丹佛研討會晚宴致詞 盼台美共創印太安全繁榮

前總統蔡英文今晚受邀出席「2026科技與國家安全研討會」主辦方舉辦的VIP晚宴，她說，台灣在國防領域須付出更多努力、投入更多資源，並結交更多朋友與夥伴共同合作，台灣強大的防衛能力對於維持地區穩定至關重要。

晚宴在矽谷新創聖地帕羅奧圖（Palo Alto）舉行。蔡英文訪團與駐美代表俞大㵢、參與7日「2026科技與國家安全研討會」的台灣講者，包括駐舊金山辦事處長伍志翔、前參謀總長李喜明，及科技、民主與社會研究中心（DSET）執行長張智程赴宴。

蔡英文將在研討會上分享台灣經驗，備受期待與關注。她今晚致詞表示，執政期間發生許多重大事件，自己很幸運能夠與許多充滿熱情的人一起共事，同時在美國和其他地方結交許多朋友，相信今日的台灣比以往都更加強大，台灣的經濟也正蓬勃發展。

她談到台灣國防經驗時表示，「這是一個我們必須付出更多努力、投入更多資源，並且需要結交更多朋友與夥伴，共同合作的領域」，期盼透過這場研討會，大家能夠共同探討，找出可以加強雙方國防合作的方式與領域。

蔡英文指出，台灣擁有強大的國防能力對於維持地區穩定至關重要。

蔡英文表示，台灣是美國的國防與安全夥伴，希望透過更好的溝通，以及共同付出更多努力，「我們能與美國的朋友一起，打造一個更安全、也更繁榮的印太地區」。

現場有來自烏克蘭的賓客，蔡英文說，希望藉此機會向勇敢的烏克蘭民眾致敬。現場響起掌聲。

國安議題是7日「2026科技與國家安全研討會」核心議題之一。主辦方史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National SecurityInnovation）主任費爾特（Joe Felter）在場外接受中央社訪問表示，蔡英文擔任總統期間，在捍衛台灣主權、強化台灣國家安全方面，表現非常出色，是再適合不過的受邀人選。

費爾特說，美國一直致力於捍衛台灣主權，即便這是一個敏感的政治議題，台灣的民主體制需要受到捍衛與維護。

費爾特表示，這次邀請蔡英文是由Stanford DEFCON一位曾在台灣工作的領導團隊成員Gordon Kim主動促成，很榮幸邀請到蔡英文，這場會議的核心之一是捍衛主權、捍衛民主的重要性，非常高興蔡英文能與未來將投入國家安全領域的年輕世代交流。