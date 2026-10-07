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綠委拋修憲門檻改「選舉人團複決」公聽會學者意見分歧

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院第11屆修憲委員會上午舉行第四場公聽會，聚焦現行修憲門檻及未來憲政改革方向。記者林澔一／攝影
立法院第11屆修憲委員會上午舉行第四場公聽會，聚焦現行修憲門檻及未來憲政改革方向。記者林澔一／攝影

立法院修憲委員會今舉行公聽會，民進黨立委鍾佳濱主張創設「選舉人團」代表全體選舉人行使憲法複決權，放寬修憲過於嚴苛的門檻。有學者反對，認為不能透過修法繞過憲法；有學者則認為現行修憲通過機率「近乎為0」，建議修憲門檻可改為多數決，也有學者建議採東歐修憲模式，要避免選舉人團成為小國會。

鍾佳濱指出，現行修憲門檻過高，2022年18歲公民權即使有564萬同意票，但低於現行門檻的965萬票，因此無法通過，前總統蔡英文最高票也僅817萬，他主張修改憲法增修條文第12條，將「選舉人」改成「選舉人團」，選舉人團的規定由法律定之，降低修憲門檻。

民眾黨立委劉書彬主張，應討論中華民國第二共和憲法的可行性，這不是否定中華民國，更不是另立新的國家，而是重新建立一個符合台灣現代需要的憲政制度。

開南大學法律學系兼任副教授仉桂美說，鍾佳濱主張至今法律尚未訂定的「選舉人團」由法律定之，但將憲法位階的修憲程序降低到法律保留，在法理上有嚴重問題，憲法與法律不同，是規範憲政問題，不是數學問題，而是政治問題，政治問題更是人民意志最後的展現，絕對不能降到法律位階。

仉桂美批評，許多規定憲法制定得一清二楚，是行政機關沒有依法行政，對法案不副署、不公布，且若行政機關都自行認定國會法律違憲，怎能輕易降低修憲門檻？

東海大學日本區域研究中心主任陳永峰說，若不再處理憲法增修條文第12條，以後根本沒機會修憲。我國修憲門檻為4分之3立委出席、4分之3通過，選舉人總額半數同意，建議通過門檻可以改成3分之2，只要投票率到50%，多的那一邊就形成決議，否則再討論下去，一樣都是空談，公投只要簡單多數就可通過，比較敏感的議題如領土變更可維持較高門檻。

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿說，人民複決可考慮由「全體選舉人過半」調整為「有效投票過半」，再搭配合理的最低投票率或其他程序保障，另外，不同類型的修憲，可考慮建立不同程度的保障，比如涉及民主制度、人權保障等重大憲政事項，維持較高程度的特別程序等方式。

政大法學院副教授林佳和說，台灣與東歐修憲後都採取半總統制的總統議會制，認為東歐修憲模式值得台灣參考，包括提案權不只國會，包括總統、內閣與一定數量的選舉人，很少交給公民複決。但若是設立選舉人團，他建議可採取過去長期操作的公民審議模式，強調要避免選舉人團成為小國會，因此美國制度不適合台灣直接參考。

立法院修憲委員會上午舉行公聽會，討論民進黨立委鍾佳濱（圖）所提的引進「選舉人團」制度代表全體選舉人行使修憲複決權的可行性。記者林澔一／攝影
立法院修憲委員會上午舉行公聽會，討論民進黨立委鍾佳濱（圖）所提的引進「選舉人團」制度代表全體選舉人行使修憲複決權的可行性。記者林澔一／攝影

立法院第11屆修憲委員會上午舉行第四場公聽會，聚焦現行修憲門檻及未來憲政改革方向。記者林澔一／攝影
立法院第11屆修憲委員會上午舉行第四場公聽會，聚焦現行修憲門檻及未來憲政改革方向。記者林澔一／攝影

修憲 綠委 鍾佳濱

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