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徐佳青請辭「打A不會救到B」 Cheap：蔣維拉上場 問心無愧辭職幹嘛？
因遭爆料帶子出訪等疑似特權情事，徐佳青今上午請辭僑委會委員長，被媒體問及是否和大選將近有關，她稱「打A並不會救到B」。對此，百萬網紅Cheap再度開酸，「蔣維拉上場」。
Cheap昨在臉書砲轟徐佳青帶子出訪行為「國家幫你養」，他今天在臉書表示，徐佳青哽咽請辭僑委會委員長，還酸了一下蔣萬安，攻擊她並不能「打A救B」，也不會讓有些人的英文就此變流利，或是讓市政工作更順利。「哈哈哈，委員長自己也不是在問A答B、打A救自己」。
Cheap問，「乾蔣萬安屁事，這不是黃國昌踢爆的嗎？還是蔣萬安要妳14歲的兒子當攝影官？」
而徐佳青今天說，目前有很多「造謠的無人機」盤旋台北上空，希望謠言能盡量少一點。Cheap表示，如果依法行政、問心無愧，「那辭職幹嘛？回去坐好啊！」
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