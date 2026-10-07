支持死刑？參與審定出版「死刑肯定論」沈伯洋酸蔣萬安：認真討論市政

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出過去曾說過「我比較吃廢死這一套」質疑其廢死立場，沈伯洋稍早臉書發文反嗆，如果真像國民黨所講的，為什麼他到現在還沒提出要廢死刑的修法，他不僅沒提過廢死修法，甚至曾參與審定出版「死刑肯定論」，反嗆「選台北市長，就應該認真討論市政」。

沈伯洋表示，死刑在他的法律專業領域裡，一直是受到廣泛討論的議題，也因為這個議題在台灣仍有疑慮，需要正反討論，我才會參與審定出版「死刑肯定論」這是一個漫長的討論過程，正反的討論都很重要。

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沈伯洋說，地方政府首長最重要的責任，是預防犯罪、降低傷害，避免憾事發生，市政府如何做好治安、強化警政、社政與教育的合作，及早發現風險、介入處理，應拿出具體方案、接受市民檢驗的事，痛批國民黨不談地方政府應該如何預防犯罪，也不跟他這個犯罪學專家討論如何降低犯罪，卻用片段的標籤攻擊，對守護市民安全有什麼幫助？