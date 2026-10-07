徐佳青請辭 藍白要求檢調、外交部持續調查

遭指家人濫用外館資源，徐佳青今天宣布請辭僑委會委員長。國民黨團書記長許宇甄說，不能因為徐佳青下台，就讓整起案件跟著結案，該徹查就要徹查；民眾黨團幹事長洪毓祥說，徐佳青是「實問虛答」，外交部與廉政署應持續調查。

台灣民眾黨立法院黨團近日接連指控徐佳青家人濫用外館資源，徐佳青上午舉行記者會強調，絕無浪費公帑或圖利家人，即使不斷釐清事實仍等不到理性論政的空間，因此自請行政及司法調查，同時為捍衛職位清譽及官箴，即日起請辭。

國民黨文傳會主委陳以信上午透過新聞稿質疑，徐佳青火速請辭，究竟是調查突然有了重大發現，還是九合一選舉逼近，總統賴清德擔心爭議持續延燒、拖累民進黨台北市長參選人沈伯洋選情，因此出手要求徐佳青下台。

許宇甄說，徐佳青可以離開官位，但證據不能跟著消失，法律責任不能一筆勾銷。既然台北地檢署已分案調查，檢調應查到底，絕不能因為徐佳青下台，就讓整起案件跟著政治結案，該徹查就要徹查。

民眾黨團幹事長洪毓祥上午舉行記者會表示，徐佳青在請辭記者會中，對於讓兒子假冒攝影官、讓美籍夫婿非法使用駐外使館公務車，帶家人出席官方活動，席間是否洩漏國家機密等質疑都沒有回應，實問虛答、不敢直球對決。

洪毓祥說，相關爆料已涉及貪污治罪條例、僭行公務員職權罪，且疑似觸犯美國聯邦政府對大使館車輛的使用規定，希望外交部與法務部廉政署調查；民眾黨團將持續追問調查進度，並要求公開調查報告。