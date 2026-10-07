徐佳青請辭、沈伯洋毒品立場轉彎 王鴻薇酸：選舉真的治百病

僑委會委員長徐佳青遭指控公器私用攜眷出訪，今日舉行記者會宣布即日起請辭並自請調查。國民黨立委王鴻薇表示，徐佳青請辭只有一個原因，就是重創民進黨選情，「選舉真的治百病」。

王鴻薇在臉書發文表示，高喊自己是受害者的徐佳青，因涉嫌讓丈夫私自駕駛外交部公務車以及讓兒子冒充「攝影官」出國，剛剛確定請辭。徐佳青請辭只有一個原因，就是重創民進黨選情。其實從昨天開始，民進黨台北市長參選人沈伯洋在毒品議題上的立場大轉彎，都是民進黨為了選舉清理戰場，「果不其然，選舉真的治百病」。

王鴻薇指出，既然如此，她先前揭發台糖前董座吳乃仁未完成還款協議，至今經濟部裝死，台糖也不敢再度申請管收，賴清德到底欠吳乃仁、新潮流多少？不怕繼續敗票嗎？

王鴻薇說，今年9月，一名馮姓男子因滯欠全民健康保險費等，公法債務累計達783萬餘元，遭移送行政執行署台北分署執行，名下沒有財產，執行人員認為其隱匿財產，向台北地院聲請管收獲准。今年8月5日，高雄一名黃姓男子遭環保局裁罰300萬元，逾期未繳後移送行政執行。高雄分署查出其疑似透過移轉財產規避執行，在面臨管收壓力後，終於繳清全部欠款，分署於收案不到3個月內成功追回罰鍰。

王鴻薇痛批，老百姓欠稅，國稅局錙銖必較，吳乃仁卻讓民進黨全黨噤聲，「真不愧是賴總統政治上用生命擔保的罪犯」。