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徐佳青請辭、沈伯洋毒品立場轉彎 王鴻薇酸：選舉真的治百病

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇表示，徐佳青請辭只有一個原因，就是重創民進黨選情。聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇表示，徐佳青請辭只有一個原因，就是重創民進黨選情。聯合報資料照

僑委會委員長徐佳青遭指控公器私用攜眷出訪，今日舉行記者會宣布即日起請辭並自請調查。國民黨立委王鴻薇表示，徐佳青請辭只有一個原因，就是重創民進黨選情，「選舉真的治百病」。

王鴻薇在臉書發文表示，高喊自己是受害者的徐佳青，因涉嫌讓丈夫私自駕駛外交部公務車以及讓兒子冒充「攝影官」出國，剛剛確定請辭。徐佳青請辭只有一個原因，就是重創民進黨選情。其實從昨天開始，民進黨台北市長參選人沈伯洋在毒品議題上的立場大轉彎，都是民進黨為了選舉清理戰場，「果不其然，選舉真的治百病」。

王鴻薇指出，既然如此，她先前揭發台糖前董座吳乃仁未完成還款協議，至今經濟部裝死，台糖也不敢再度申請管收，賴清德到底欠吳乃仁、新潮流多少？不怕繼續敗票嗎？

王鴻薇說，今年9月，一名馮姓男子因滯欠全民健康保險費等，公法債務累計達783萬餘元，遭移送行政執行署台北分署執行，名下沒有財產，執行人員認為其隱匿財產，向台北地院聲請管收獲准。今年8月5日，高雄一名黃姓男子遭環保局裁罰300萬元，逾期未繳後移送行政執行。高雄分署查出其疑似透過移轉財產規避執行，在面臨管收壓力後，終於繳清全部欠款，分署於收案不到3個月內成功追回罰鍰。

王鴻薇痛批，老百姓欠稅，國稅局錙銖必較，吳乃仁卻讓民進黨全黨噤聲，「真不愧是賴總統政治上用生命擔保的罪犯」。

徐佳青 沈伯洋 王鴻薇

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僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青雖然沒有明言是政治追殺，但她說，打A不會救到B，並表示，打擊她不會使得有些人變成會講英文，不會使得市政工作變得更順利。

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有時候真的得感謝選舉。如果不是地方選舉在即，徐佳青引發的風波恐怕不會這麼迅速意圖以「請辭」方式止血。昨天徐佳青還在強調家人自費來探望她是「基本人權」，外交部政務次長吳志中也替她緩頰，說徐佳青「就是一個母親，必須負起照顧孩子的責任」；沒想到不到24小時，徐佳青就哽咽宣布請辭僑委會委員長。

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