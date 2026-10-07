嗆徐佳青請辭為選情止血 民眾黨團再爆其夫兒蹭吃蹭喝鐵證

僑委會委員長徐佳青今天宣布請辭，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，徐佳青在整場記者會實問虛答、完全不敢直球對決，甚至當場上演鱷魚的眼淚，同時透過聲東擊西抹黑民眾黨，最後則是直接選擇棄車保帥，擺明就是在做民進黨年底選情止血。

民眾黨立法院黨團前天舉行記者會踢爆，徐佳青多次讓兒子隨行出訪僑委會活動，甚至讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青上午舉行記者會表示，為了維護調查客觀獨立空間，還有捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，決定即日起請辭委員長。

針對徐佳青宣布請辭僑委會委員長，民眾黨團稍早舉行「徐佳青請辭還在說謊」記者會。洪毓祥指出，徐佳青在整場記者會實問虛答、避重就輕，完全不敢直球對決，包括愛子假冒攝影官、丈夫駕駛公務車等爭議，「這是很嚴重的司法跟外交衝突，但是徐佳青完全沒有誠實回答。」

洪毓祥再指，徐佳青看似含淚委屈，但其實是鱷魚的眼淚，「十足演戲，真的會演是英雄」。徐佳青聲稱很體恤同仁，但是如果真的體恤同仁，民眾黨團就不會收到一大堆爆料，民眾只看到身居高位的人公器私用，然後竟然大言不慚地說自己很委屈，「把年輕家庭拖下水，簡直可恥。」

洪毓祥表示，徐佳青聲東擊西抹黑民眾黨，聲稱不實論述都是為了政治攻防，其實民眾黨收到非常多資訊，這些爆料絕對不是一天兩天，而是經過好幾個月時間查證。至於徐佳青「在台北上空盤旋的抹黑無人機」相關說法，這種鬼話更是不倫不類的比喻。

洪毓祥還說，徐佳青擺明就是棄車保帥，口口聲聲說都跟選舉無關，其實就是在為年底選情止血，「如果今年沒有地方選舉，妳會辭職下台嗎？」

洪毓祥也說，麻煩徐佳青不要汙辱僑委會，擅自把僑委會跟個人畫上等號，民眾黨團絕對支持僑委會的努力，「但是妳個人犯的錯，不要牽扯到僑委會身上，個人造業個人擔」，唯有抓掉、剷除毒瘤才能讓僑委會更好，也能讓僑委會同仁的工作更有價值，僑委會不需要負面聲量。

民眾黨團主任陳智菡指出，2024年4月21日，徐佳青出席北美洲台灣婦女會第36屆年會，當天還有安排兩場午宴跟晚宴，外交部駐處官員都有陪同出席，因此很清楚就是公務行程，然而徐佳青的愛子跟丈夫卻也出現在照片當中，完全就是帶著家人出國蹭吃蹭喝蹭行程。

陳智菡表示，徐佳青聲稱「留與不留、做與不做，都是一種承擔的勇氣」，民眾黨團鼓勵她勇敢面對司法，未來面對調查不容再狡辯、含糊閃爍，而且也千萬不要斷尾求生，假裝掉幾滴眼淚就想含混過去，同時也請檢調單位趕快搜集相關資料，避免有人繼續隔空串證或湮滅證據。

民眾黨立院黨團出示相關資料，顯示徐佳青出訪時有家人同行。記者林澔一／攝影