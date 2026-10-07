影／藍質疑高雄發125萬支針頭「毒品黑數龐大？」 陳其邁反駁了

國民黨質疑高雄2年半內發放125萬支針頭，背後恐反映龐大毒品黑數，狠酸台北「自嘆不如」；市長陳其邁今反駁，發放針具最主要目的就是預防愛滋病，毒品不只有法律、治安問題，也涉及公共衛生及醫療，「兩個問題都要解決」。

陳其邁指出，2005年國內愛滋疫情曾達高峰，當時不少感染發生在藥癮者之間，才透過社區藥局、診所等管道提供針具，盼降低共用針具造成的感染風險，至於美沙冬替代療法則是利用長效、依賴性較低的藥物，減輕戒斷症狀，讓藥癮者能在醫囑下逐步戒毒。

他表示，毒品防制不能只靠警方查緝，在法律及治安層面，政府當然要預防犯罪、打擊毒品，但藥癮者再犯機率高，醫療端如何降低復發、協助戒癮，同樣是反毒工作的一環。

「兩個工作都是非常重要的工作。」陳其邁說，從預防醫學角度來看，戒癮就是社區醫學，除了醫院、診所、醫學中心及衛生所，還牽涉社政、民政、教育甚至鄰里系統，必須把醫療、社會及治安資源串在一起，才有辦法真正處理毒品問題。

陳其邁也說，高雄過去就是因為這些工作分散在各局處，如果沒有統合機制整合各局處做法，就會比較分散，高雄市毒品防制局成立後，有一個統合的機制來做政策的規畫和執行反毒工作，近幾年獲得中央法務部、衛福部肯定。

陳其邁表示，各縣市執行方式或有不同，但國際間自2005年後對減害措施已有相當一致的看法，現在重點工作在於怎樣落實，他強調，針具發放或替代療法若沒有落實，公共衛生問題同樣無法有效解決。