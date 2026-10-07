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徐佳青：絕無浪費公帑圖利家人 已交接國慶任務

中央社／ 台北7日電

請辭僑委會委員長的徐佳青今天表示，5日就已感受到目前的政治攻防恐讓僑委會人員疲於奔命，因此昨天分別向總統賴清德、行政院長卓榮泰報告請辭決定，雖然賴總統與卓榮泰一度都請她再想想，但最後也都尊重與同意她的決定。

對於相關國慶任務如何因應，徐佳青說，下定決心請辭後，便深知國慶慶典不能出差錯，因此昨天討論完聲明後，就已啟動交接國慶事務安排，後續將依照程序進行。

民眾黨立法院黨團近日接連指控徐佳青家人濫用外館資源，徐佳青今天舉行記者會強調，始終依法行政、問心無愧，即使不斷釐清事實仍等不到理性論政的空間，因此決定自請行政及司法調查，且為捍衛職位清譽及官箴，即日起請辭。

徐佳青說，她不會用職權為家人開缺，也不會用公款為家人做任何事情，更不會要求僑委會服務她個人，反倒是希望別讓僑委會人員過度加班。

她表示，在人手不足的狀況下，曾雞婆動用家人、朋友協助，但是她可以很清楚告訴大家，絕無浪費任何公款或圖利家人，家人也都是低調配合，沒有第二句話。

她表示，相關細節將交由行政與司法調查，避免占用過多公共版面與社會討論空間。

媒體詢問，是否有受到長官壓力，徐佳青表示，面對近日風波，內閣成員以及僑胞都是為她加油、請她挺住，沒有受到壓力。

她說，請辭是個人決定，未與家人討論，5日時感受到目前的政治攻防恐讓僑委會人員疲於奔命，心裡就已了然，因此在昨天適當時間分別向賴總統、卓榮泰親自報告請辭決定，雖然賴總統與卓榮泰一度都請她再想想，但最後都是尊重與同意她的決定。

媒體追問，請辭是否與九合一選舉將近有關。徐佳青說，並未如此思考，且她沒有要參與選舉，花太多時間在她身上沒有意義，只希望公共討論能持續在有實質性的政策跟相關重要發展上，「造謠的無人機」可以少一點。她說，「打A並不會救到B」，或是使誰的英文變好、施政工作更順利，或是讓民眾獲得更大的利益。

她說，僑務工作跟其他部會很不相同，許多人對僑委會都非常陌生且有很深的誤解，使僑務工作更加艱難，過去幾年來，僑委會預算成長2倍，但是業務成長3倍以上，人力卻沒有增加，也因此她會盡量搭經濟艙，若自行開車更省時、省錢，也不會一定要制式安排，重點是完成任務。

她還提到，每年9月都是台灣爭取加入聯合國的宣傳時期，會由外交部國傳司經費在美國紐約時代廣場購買廣告露出，但去年外交部國傳司預算遭大量刪減，為能在時代廣場宣傳，因此她請僑胞協助，最後由僑胞在3天內成功募款直接協助買下廣告。

國慶 徐佳青 家人

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