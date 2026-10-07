遏止毒駕 藍委擬提修法累犯致死最重可判死

國民黨立委賴士葆今天表示，台灣毒品氾濫，毒駕問題嚴重，他擬提案修法，將毒駕刑度與酒駕脫鉤，加重毒駕刑責，並增訂最低刑期，單純毒駕處1年以上、5年以下有期徒刑，若累犯致死，最重可處死刑或無期徒刑。

國民黨立委賴士葆、李彥秀、國民黨台北市議員曾獻瑩、國民黨台北市議員參選人林揚庭、民眾黨新北市議員參選人邸聖德等人，在立法院召開「堅決反對毒品除罪化」記者會，並提出酒駕、毒駕分開處罰、毒駕致死傷加重刑責等五大訴求。

賴士葆指出，台灣近3年毒駕死亡數逐年上升，2024年毒駕致死11人，2026年1至7月毒駕致死30人。另根據統計，台灣吸毒人數也不斷上升，2025年比2023年增加11%，毒品案件增加64%，大麻查獲增加113%，新興毒品相關死亡案件增加128%，顯示毒品在台灣社會越來越氾濫。

他說，針對毒駕，行政院已提出刑法修正草案，提高毒駕刑責，毒駕累犯致死最高可處無期徒刑。他擬提出修法草案，將毒駕累犯致死，最高可處死刑或無期徒刑，也希望身兼立委的民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧都來支持。

賴士葆說明五大訴求，分別是大麻降級或除列必須經過立法院事前同意。酒駕、毒駕分開處罰，毒駕明定1年最低刑期。毒駕致死傷加重刑責，肇事車輛依法沒收。毒駕獲緩刑者，強制戒癮治療並定期採驗。唾液快篩儘速入法，補上校園反毒工具。

賴士葆表示，目前大麻屬二級毒品，依據現行規定，如果要將大麻降為三級毒品，只需行政命令，不需經立法院同意。他擬提修法，未來須經立法院事前同意。現行刑法酒駕、毒駕刑度相同，且未設最低刑，行政院所提的修法版本，雖提高毒駕刑度，但仍未設定最低刑。

賴士葆指出，擬提修法將酒駕與毒駕分開，單純毒駕處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金。

李彥秀表示，台灣毒品氾濫狀況越來越嚴重，現行法規毒駕沒有最低刑度，可能只會被判2個月，已失去嚇阻作用，還缺乏配套措施，讓毒駕者以為只要罰錢就能了事，希望未來修法讓毒駕付出更多的代價。

李彥秀指出，對於台灣毒品氾濫的議題，身為立委，最重要的責任就是修法防制，如果對這些議題沒有清楚交代，相信全民無法接受，呼籲同為立委的沈伯洋、蘇巧慧清楚表態。