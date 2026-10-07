影／徐佳青請辭委員長 民眾黨團批實問虛答、避重就輕

民眾黨立法院黨團日前指控徐佳青，在擔任僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，另稱她的丈夫唐博偉曾私用駐美代表處公務車。徐佳青今天在記者會中宣布辭去僑委會委員長職務，但相關爭議持續延燒。

民眾黨團隨後舉行記者會，質疑徐佳青面對外界提問時，沒有正面回應兒子是否假冒攝影官、丈夫是否使用公務車，以及家人是否進入官方宴會場合等問題，反而將爭議歸為政治攻防與抹黑。民眾黨團表示這些行為涉及貪汙治罪條例、外交車輛使用規定，可能觸及公務人員職權相關問題。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，民眾黨支持僑委會及海外僑胞，但反對將個人行為與僑委會整體混為一談。他強調，徐佳青個人的爭議應由個人承擔，不應牽連僑委會及其同仁。洪毓祥表示，華僑是中華民國革命的「革命之母」，民眾黨反對僑委會公器私用，也不認同犯錯後不願認錯。他表示，民眾黨所做的是希望「剷除毒瘤」，讓僑委會能更好運作，也讓僑委會同仁能更有工作價值。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥（左）與黨團主任陳智菡（右）舉行記者會，出示徐佳青出訪後的報告書將多處資訊塗黑。記者林澔一／攝影

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥（左）與黨團主任陳智菡（右）舉行記者會，批徐佳青面對外界提問時，沒有正面回應兒子是否假冒攝影官、丈夫是否使用公務車，以及家人是否進入官方宴會場合等問題，反而將爭議歸為政治攻防與抹黑。記者林澔一／攝影