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【重磅快評】徐佳青選前「被請辭」 官箴議題仍不可輕輕放過

聯合報／ 主筆室
徐佳青舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影
徐佳青舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影

有時候真的得感謝選舉。如果不是地方選舉在即，徐佳青引發的風波恐怕不會這麼迅速意圖以「請辭」方式止血。昨天徐佳青還在強調家人自費來探望她是「基本人權」，外交部政務次長吳志中也替她緩頰，說徐佳青「就是一個母親，必須負起照顧孩子的責任」；沒想到不到24小時，徐佳青就哽咽宣布請辭僑委會委員長。

徐佳青昨日第一時間的反應，證明她完全公私不分，吳志中的說法則是牽拖了所有在職場的婦女，以為能夠爭取為人母的支持，殊不知反而惹怒職業婦女。試問所有在職場上工作的婦女，誰能夠有此特權帶著孩子參加自己的公務？更不用說還能「順便」來趟親子旅遊，周遊列國。

徐佳青今日含淚請辭，彷彿有諸多委屈，如果她真覺得委屈，代表身為公務員的她，從頭到尾都未認清自己錯在哪裡。

家人要去哪裡、要不要自費探親，當然是個人自由；但當私人行程與公務行程高度重疊，就不是一句「基本人權」可以輕輕帶過。徐佳青可以主張家人自費，這部分有待驗證，但外界質疑的不只是機票誰付，而是家人是否因此進入公務體系的行程、享有公務接待或交通資源，以及相關安排究竟有沒有符合規定。外交部也已承認，駐外館處公務車輛有明確使用規範，應以公務需要為限。

更令人難以理解的是，當年年僅14歲的兒子以「攝影官」身分參與海外行程。外交部目前仍在調查，這部分究竟如何安排、是否涉及違規，雖不能在調查完成前直接認定犯罪；但問題也很清楚，一個沒有公職身分的未成年人，為何會出現在公務團隊的名單裡？如果沒有這個身分，是否就不能合理解釋他的隨行？這些都必須調查清楚。

更何況，徐佳青並非第一次陷入公私分際爭議。今年她的兒子參加僑委會「2025僑青東沙生態體驗營」，徐佳青自己承認曾因擔心人數不足，拜託兒子參加並簽署相關公文；監察院最後認定她「知有利益衝突情事未自行迴避」，裁罰10萬元。這項行政裁罰已經存在，並非政治人物口中的「單純抹黑」。

另一個不能忽略的問題，是她任內的出國與差旅支出。

民眾黨團今年多次揭露，徐佳青自2022年起擔任僑委會副、正委員長期間， 出國48次，累計536天，旅費約2383萬元，另稱近4年日支費約420萬元。這些數字，徐佳青及僑委會都提出不同說明，強調出訪屬於僑務工作、相關費用依法核銷，且休假期間沒有請領日支費，因此不能只看單一數字就下結論。

但正因如此，更需要完整公開資料，而不是讓人民自己在政治攻防中猜答案。

從東沙活動的利益迴避，到這次家人隨行、公務車使用與「攝影官」爭議，再到龐大的海外差旅支出，問題一再指向同一件事情：掌握公權力的人，究竟有沒有把「國家的資源」與「自己的方便」劃清楚？

徐佳青今天哽咽請辭，但是否涉及刑事責任，檢調調查不能停止，更不能憑著她一句「問心無愧」就船過水無痕。

民進黨執政以來，從利益迴避、公私不分，到公務資源使用爭議的案件不勝枚舉。光是徐佳青一個人「被請辭」，不代表正義已經實現，「黨證無敵」印象已深植人心，官場風氣必須徹底整頓，否則人民還是會看穿這只是又一齣「選前切割、選後沒事」的政治戲碼。

徐佳青 僑委會 吳志中

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