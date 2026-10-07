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蔡英文送裴洛西台灣味 珊瑚絲巾、巧克力藏巧思

中央社／ 台北7日電

前總統蔡英文在舊金山與美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，特別準備兩份「台灣味」禮物，包括以台灣海洋、珊瑚為靈感設計的絲巾，以及台美人第二代創立品牌的巧克力；裴洛西收到絲巾後頻頻稱讚漂亮，還拿著比對身上服裝，笑說「Perfect match（絕配）」。

蔡英文今天透過臉書分享。她表示，今天在舊金山很高興再次見到老朋友裴洛西，兩人談起台灣、美國及近年世界局勢的變化；裴洛西長期關心、支持台灣，也再次表達美國國會對台灣人民及自由民主的支持始終堅定。

除了會談，蔡英文也特別準備來自台灣的禮物送給裴洛西。其中一條絲巾由台灣新銳女性設計師簡君嫄的品牌C JEAN設計，以海洋及珊瑚為靈感，呈現台灣身為海洋國家的特色。簡君嫄也曾為副總統蕭美琴設計就職服裝。

蔡英文表示，台灣是海洋國家，希望透過這份禮物，把台灣的美麗與創意分享給老朋友。蔡英文辦公室提供的影片中，裴洛西看到絲巾後連聲稱讚「Beautiful（漂亮）」，還將絲巾與身上服裝比對，笑說「Perfect match（絕配）」。

另一份禮物則是「Formosa Chocolates」巧克力，創辦人楊真理（Kimberly Yang）為台美人第二代，希望透過品牌傳遞台灣故事；這款巧克力也曾在2023年亞太經濟合作會議（APEC）期間，成為美國國務院致贈各國領袖的伴手禮。

蔡英文表示，2022年裴洛西訪台時，她曾在總統府頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」；多年來，無論國際局勢如何變化，裴洛西始終是台灣堅定的朋友。

她說，民主夥伴之間的情誼需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流，她會繼續努力，讓台灣與世界保持連結，也為台灣交更多朋友。

珊瑚 蔡英文 裴洛西

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